Miglior tablet 500 euro: ecco quali conviene comprare

Apple iPad 2018

L’iPad 2018, ultimo tablet rilasciato da Apple se non consideriamo gli iPad Pro, è un prodotto che prende il posto dell’iPad 2017 che, a sua volta, aveva mandato in pensione la tanto amata serie “Air”. Gli utenti che acquistano questo tablet lo fanno fondamentalmente per la sicurezza di avere fra le mani un dispositivo estremamente compatto, leggero e adesso finalmente adatto anche ad essere utilizzato dai creativi. Infatti, rispetto a tutte le precedenti versioni di iPad, l’iPad 2018 è il primo ad offrire il pieno supporto alla Apple Pencil, la stylus di Apple pensata per essere utilizzata in tanti modi.

Se si è spesso in viaggio, sia per questioni lavorative che semplicemente per svago, la sicurezza di portarsi dietro un tablet con quelle specifiche è un surplus da non sottovalutare assolutamente. Molto fa anche iOS 11, l’ultimo sistema operativo mobile per iPhone ed iPad, che vi permette di compiere azioni semplici o complesse con l’iconica semplicità che permea il sistema operativo di Apple.

Il display è un pannello IPS da 9.7” a risoluzione 2048 x 1536 pixel (Retina, come li ama definire l’azienda di Cupertino) da 264 PPI. Non si tratta certamente di uno dei pannelli più risoluti presenti sul mercato, anzi, ma è comunque un ottimo pannello con ottimi angoli di visuale e una saturazione dei colori estremamente equilibrata. Il processore integrato al suo interno è il nuovo Apple A10 Fusion, chip custom a due core da 2.3 GHz creato dalla stessa compagnia, che viene accompagnato da 2 GB di RAM.

Sebbene il comparto hardware possa sembrare vetusto, certamente “indietro” rispetto a quello che possiamo vedere nel panorama di tablet Android, questo non si figura come un problema. Infatti, come capita per tutti i prodotti Apple, anche per l’iPad è presente una perfetta integrazione fra hardware e software che, in definitiva, permette all’utente di navigare il sistema operativo senza alcun tipo di problema o impuntamento.

Consigliamo l’iPad 2018 a tutti gli utenti che hanno già familiarità con iOS oppure a chi non ha mai preso in mano un tablet Apple. iOS 11 è un sistema operativo che si lascia apprendere molto velocemente ed offre dei servizi proprietari (vedi iCloud) che facilitano di molto la vita, sopratutto in presenza di altri dispositivi Apple. Il display, la portabilità e l’hardware in generale, sono in grado di garantire un utilizzo spensierato lungo tanti diversi contesti, dal più semplice al più complesso – ovviamente il tutto tenendo sempre in considerazione che siamo di fronte ad un tablet. Infine, non va presa sottogamba l’autonomia di circa 10 ore.