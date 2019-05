Tablet da 50 euro: ecco quali sono i migliori

Mediacom SmartPad Go 7

All’interno della guida sui migliori tablet 50 euro troviamo anche un buon tablet economico con Android, il Mediacom SmartPad Go 7. Il Mediapad SmartPad Go 7 è indirizzato a chi si trova a proprio agio con il sistema operativo di Google, magari per svolgere task non così tanto complessi, guardare qualche contenuto multimediale, giocare e utilizzare i social. Il display è anche questa volta da 7″, praticamente un must per questo genere di prodotti – ovviamente un display più definito avrebbe causato un aumento del prezzo finale del tablet.

A far muovere il tutto è presente un processore quad-core da 1.5 GHz, estremamente ottimizzato per quel che riguarda i consumi generali e la reattività del sistema operativo, accompagnato da 512 MB di RAM e 8 GB di storage interno in formato eMMC espandibile tramite micro SD. Il Mediacom SmartPad Go 7 è indirizzato sia per gli studenti, magari da portare in università per rileggere gli appunti o scrivere qualche nota, che per chi cerca un prodotto estremamente basilare per svagarsi un po’.