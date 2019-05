Miglior tablet 4G: navigare sul web anche senza connessione Wi-Fi

Tablet 4G: quale comprare

I tablet sono ormai diventati una categoria di prodotti presenti in praticamente tutte le case. Visti inizialmente come un dispositivo quasi incomprensibile, al limiti dell’essere etichettato come “inutile”, con il passare degli anni sono diventati sempre più prodotti estremamente utili. I loro campi di utilizzo permettono infatti di mettere da parte un computer principale, potendo così usufruire di sistemi operativi moderni capaci di fare tante cose ed in maniera più semplice.

In questa guida andiamo ad individuare il miglior tablet 4G in grado di garantire un alto livello di efficienza. Come vedremo, all’interno dell’articolo troveremo per la maggior parte tablet con sistema operativo Android e solo un tablet con sistema operativo iOS. È cosa ben nota che il panorama Android è decisamente più dinamico di quello iOS, sicuramente per via della facile implementazione del sistema operativo di Google.

Questo apertura permetterebbe di individuare tanti dispositivi papabili come miglior tablet 4G ma che in realtà non lo sono. Ne consegue che la scelta dei migliori dispositivi è stata affrontata prendendo in considerazione due fattori: il miglior rapporto qualità/prezzo senza mai rinunciare ad una esperienza utente di prim’ordine. Per una maggiore godibilità della guida, abbiamo diviso i miglior tablet 4G per fascia di prezzo.

La divisione non implica però che i prodotti presenti nella prima categoria, quella più economica, siano inferiori rispetto a quelli più costosi. Il più delle volte si tratta di differenze circoscritte alla scelta dei materiali oppure a qualche integrazione di funzioni hardware di prim’ordine. In ogni caso, anche i tablet della prima categoria sono assolutamente in grado di portare a compimento qualsiasi task senza problemi, così come garantire un buon look & feel.