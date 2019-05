Tablet 400 euro: una guida all’acquisto dei migliori

Tablet 400 euro: quale comprare

Tablet 400 euro. Se è questo il budget che avete in mente per comprare un nuovo tablet – Android o iOS che sia fa nulla, sono entrambi ottimi sistemi operativi -, allora siete capitati nel posto giusto. In questa nuova guida sui tablet 400 euro abbiamo scelto i modelli che, secondo la nostra esperienza, meglio potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

In questa particolare fascia di mercato troviamo prodotti di brand che, ormai, nell’immaginario collettivo sono riconosciuti come alcune fra le migliori aziende al mondo. Tutti i dispositivi qui elencati rispondono ad alcuni requisiti minimi che ci siamo prefissati: estrema attenzione ai dettagli – campo in cui un tempo solo Apple era in grado di far bene ma ormai non è più così da qualche anno a questa parte – e comparto hardware prestante.

Queste due colonne portanti ci hanno permesso di inserire tablet 400 euro che, indipendentemente da quale scegliete, vi permettono di fare praticamente qualsiasi cosa. Tralasciando le ovvie differenze che ci possono essere fra un sistema operativo aperto come Android e uno un po’ più chiuso come iOS, questi tablet 400 euro sono in grado di accompagnarvi in un utilizzo blando (magari per guardare qualche serie TV su Netflix, controllare la posta elettronica, i social e tanto altro), ma anche nei task più complicati.