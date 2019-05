Tablet 300 euro: scopriamo quali sono i migliori

Tablet 300 euro: quale comprare

Quando un utente si affaccia sulla soglia dei 300€ inizia ad avvicinarsi a quelli che sono i top di gamma del segmento tablet. Come vedremo all’interno della nostra guida sui migliori tablet 300 euro, sono presenti dispositivi caratterizzati da un buon comparto hardware e da interessanti caratteristiche, oltre che da un display quasi sempre di elevata definizione e polliciaggio.

Grazie alla presenza di SoC importanti, spesso accompagnati da 2 o più GB di RAM, si tratta di tablet che sono indirizzati a chi ha intenzione di svolgere compiti un po’ più complessi e impegnativi di chi, invece, è alla ricerca di un tablet come “dispositivi di intrattenimento”. Questo non vuol dire, però, che i tablet presenti in questa guida non possono essere utilizzati anche solo per guardare film o serie TV.

Consigliamo quindi questi tablet 300 euro per la loro duttilità, per essere tranquillamente in grado di accompagnare qualsiasi utente lungo un utilizzo più professionale – magari scegliendo un tablet con Windows 10, quindi più votato alla produttività – oppure semplicemente per svago, magari durante il proprio ritorno a casa, in mobilità, dopo il lavoro o l’università guardando una puntata su Netflix oppure giocando a qualche gioco.