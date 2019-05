Miglior tablet 200 euro: ecco quali scegliere

Miglior tablet 200 euro: quale comprare

Quando si arriva sulla soglia dei 200€, soprattutto quando parliamo di tablet, ecco che iniziamo ad avvicinarci alla fascia medio-alta del mercato. Mentre nel settore degli smartphone questa soglia accomuna i prodotti estremamente economici e quindi di fascia medio-bassa, quando parliamo di tablet la questione è leggermente diversa. Come vedremo all’interno della nostra guida sui miglior tablet 200 euro, qui iniziano a fare capolino dispositivi estremamente interessanti, curati dal punto di vista del design e con specifiche hardware indicate per un utilizzo medio-intenso.

I prodotti presenti nei miglior tablet 200 euro sono indicati per studenti, per lavoratori o per utenti che sono alla ricerca di un prodotto di qualità per portarlo in mobilità (magari nel caso di uno studente fuori sede o di un pendolare) oppure a casa, in comodità sul divano a guardare qualche serie TV su Netflix. Non solo svago però: tutti i prodotti presenti nei miglior tablet 200 euro permettono di essere utilizzati anche per lavoro, magari per continuare un progetto iniziato in ufficio o per lavorare ad una presentazione da sviluppare una volta arrivati a casa.