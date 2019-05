Tablet 2 in 1: guida ai migliori sul mercato

Tablet 2 in 1: quale comprare

Ormai non fa più notizia parlare di tablet con tastiera ovvero quei particolari tablet 2 in 1 che permettono di abbinare l’utilizzo di un tablet con una tastiera dock esterna. In questa nuova modalità, chi sceglie uno dei tablet 2 in 1 presenti all’interno della guida sui miglior tablet con tastiera, ha la possibilità di amplificare enormemente i campi di utilizzo del proprio tablet, soprattutto quando si ha l’opportunità di sfruttare Windows 10 – sistema operativo che, come vedremo, è forse quello che garantisce una duttilità di utilizzo attualmente non ancora presente su altre piattaforme.

La guida risponde alla domanda di chi è alla ricerca del miglior tablet con tastiera ma non riesce a darsi una risposta chiara, concisa, subitanea. Noi, dal canto nostro, facendo questo mestiere da una vita, ci siamo barcamenati per voi alla ricerca del miglior tablet 2 in 1 seguendo alcune linee guida. Innanzitutto, nonostante alcuni tablet 2 in 1 abbiano dei prezzi molto accessibili, non sono presenti prodotti di seconda fascia; a modo loro sono tutti i miglior tablet con tastiera presenti sul mercato.

Con questo vogliamo sottolineare che tutti i tablet con tastiera qui presenti sono dei campioni per la loro categoria di prezzo e che, nel caso in cui stessero vicini ad altri prodotti in termini di prezzo, integrano delle particolarità che li differenziano l’uno dell’altro. Per una maggiore e migliore godibilità della nostra guida, abbiamo deciso di suddividere i tablet con tastiera in ordine di prezzo. Questo permette di individuare facilmente il miglior tablet con tastiera dal più economico – il primo in ordine di scorrimento – dal tablet con tastiera più costoso.

Non deve nemmeno destare timore o meraviglia la presenza di alcuni tablet 2 in 1 assemblati da realtà cinesi. A differenza di un tempo dove i prodotti cinesi venivano guardati dall’alto verso il basso, in questi ultimi mesi abbiamo visto più volte come nuove realtà sono riuscite a immettere sul mercato dei tablet con tastiera estremamente interessanti, alcune volte con una cura dei dettagli che ci saremo aspettati da realtà occidentali e per questo degni di essere etichettati come miglior tablet con tastiera.

A chi è rivolta la nostra guida sul miglior tablet 2 in 1? Sicuramente a chi ha già un notebook magari a casa o in ufficio e vuole un tablet 2 in 1 compatto e leggero per lavorare in mobilità oppure per svagarsi. Inoltre, volendo, la presenza della tastiera dock esterna, garantisce quel minimo di professionalità in più nel caso in cui fosse necessario continuare un lavoro che non si è riusciti a portare a termine sul proprio dispositivo principale.

Spiegati i criteri che ci hanno portati alla selezione di questi prodotti, scopriamo quali sono i miglior tablet con tastiera.