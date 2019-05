Tablet 13 pollici: scopriamo quali sono e come scegliere il migliore

Miglior tablet 13 pollici: quale comprare

Ad un passo da un vero e proprio notebook troviamo gli ibridi. Si tratta di una categoria di prodotti che si manifesta come un incrocio fra un semplice tablet ed un notebook. La categoria, inizialmente sperimentata da Microsoft con la sua linea di computer Surface, vede oggi la presenza di numerose aziende che, con prodotti differenti (ma del tutto simili come finalità di utilizzo), cercano di conquistare l’attenzione dei tanti utenti che sono attratti dalle enormi possibilità di utilizzo di questo genere di prodotti.

Scegliere il miglior tablet 13 pollici è un esercizio abbastanza semplice. Vista la dimensione del display (di un pelo vicino ai 15 pollici, la più diffusa nei notebook) sono davvero poche le aziende che ad oggi possiamo consigliarvi come realmente in grado di offrirvi i giusti strumenti per lavorare e svagarvi. Come vedremo all’interno della nostra guida sui miglior tablet 13 pollici, la stragrande maggioranza di questi è basata su Windows 10, l’ultimo sistema operativo dell’azienda di Redmond.

A parte Windows, l’unico “concorrente” rimasto in gara è l’iPad Pro di Apple: come vedremo nella descrizione del prodotto, iOS, come sistema operativo, è la giusta via di mezzo per chi ha necessità di un prodotto duttile a patto di tenere bene a mente che non abbiamo a disposizione alcun tipo di supporto per puntatori (mouse) o trackpad. Il tablet di Apple è ancora visto come un dispositivo principalmente di “consumo”, maggiormente votato per portare a termine piccoli task.

Tutt’altra storia si può dire invece per gli altri tablet da 13 pollici; come sappiamo, Windows permette un livello di profondità nel suo utilizzo che non è minimamente paragonabile a quello offerto da iOS. Certamente si tratta di un’affermazione quasi scontata che ancor prima di iniziare a scoprire quali sono i miglior tablet 13 pollici ci preme mettere i puntini sulle i.