Tablet 12 pollici: ecco i migliori del mercato

Tablet da 12 pollici: quale comprare

La categoria di prodotti che andiamo a vedere in questa guida, i miglior tablet 12 pollici, sono dispositivi che normalmente vengono identificati come “ibridi“, ovvero delle macchine nate dall’unione di due concetti di utilizzo: tablet e notebook. Il motivo di questa nuova “etichetta” è facilmente intuibile guardando alcune delle immagini presenti in questa guida; i tablet da 12 pollici sono delle macchine pensate per un utilizzo misto, volto a premiare tutti quegli utenti che amano utilizzare il proprio dispositivo a 360°.

Infatti, nella nostra guida vedremo che una volta scollegata la tastiera esterna, tutti i prodotti possono essere utilizzati facilmente come dei normali tablet, con tanto di touchscreen e delle modifiche per quanto riguarda la UI evidentemente più inclini ad un tablet che ad un notebook – su Windows 10 il passaggio fra i due utilizzi è istantaneo e sempre puntale. A chi sono rivolti questi prodotti? Il bello degli ibridi è che stuzzicano la curiosità dei tantissimi utenti, sempre più in crescita, che sono alla ricerca di un tablet ma con la possibilità di affiancare una tastiera ed un trackpad per quei task che richiedono un po’ più di duttilità e precisione.

Magari si utilizza il copro del dispositivo mentre si è in mobilità; poi, una volta tornati in ufficio o a casa, si aggancia alla tastiera dock per completare qualche lavoro oppure per rispondere alle email lasciate in stand by. In entrambi i casi, tutti i dispositivi presenti in questa guida sono le migliori soluzioni che possiamo trovare nelle rispettive fasce di prezzo. Quest’ultima, come vedremo lungo la nostra guida, si rimodula continuamente in base alle necessità (e ai dettami) del mercato; difficilmente troverete dei tablet da 12 pollici estremamente economici mentre sarà molto più probabile vedere un gran numero di aziende popolare la gamma di prodotti che superano tranquillamente gli 800€.