Miglior tablet 100 euro: ecco quali scegliere

Amazon Fire 7 2017

La nostra guida sui miglior tablet 100 euro parte con il Fire 7 2017 di Amazon che, sia nella versione da 8 GB che da 16 GB di storage interno, è di qualche decina di euro sotto la soglia massima dei 100€. Come il resto della gamma Fire – vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra recensione Fire 7 2017 -, al suo interno è presente il sistema operativo Fire OS, ovvero una robusta personalizzazione di Android.

Questo vuol dire che, a differenza degli altri tablet Android “puri”, tutti i tablet Fire di Amazon (compreso il Fire 7) sono andati incontro ad una profonda personalizzazione dell’interfaccia e della struttura generale del sistema operativo che principalmente sfocia nella totale assenza del Play Store. Prima di andare nel panico e di passare oltre, vi esortiamo a considerare due fattori fondamentali. Primo: anche se il Fire 7 2017 vede la mancanza del Play Store e Amazon Underground si appresta alla chiusura, al suo interno è presente l’Appstore attraverso cui è possibile avere accesso a migliaia di applicazioni, giochi e quant’altro.

Secondo: se proprio avete intenzione di utilizzare il Play Store (magari siete legati ad una particolare applicazione che non trovate su Amazon Underground), su Google è possibile trovare decine di guide che spiegano come fare a installare nuovamente il Play Store sul proprio dispositivo Fire. Chi sceglie il Fire 7 2017 lo fa per diversi motivi; sicuramente ha un peso importante il fattore economico (il Fire 7 2017 è ancora uno dei tablet più economici presente sul mercato), ma ha una sua valenza l’estrema ottimizzazione del sistema operativo con l’hardware.

Nonostante il Fire 7 2017 sia un tablet tutto sommato estremamente basilare (sia per quanto riguarda l’aspetto estetico che l’hardware integrato), Fire OS gira che è una meraviglia. Le applicazioni si aprono senza alcun tipo di impuntamento e il sistema operativo è esente di lag o crash. Il display da 7″ ha una risoluzione da 1024 x 600 pixel ed è tutto sommato più che sufficiente per un uso “normale” del tablet. Per quanto lo storage interno possa essere limitante, il Fire 7 2017 vede la presenza del supporto alle micro SD (vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida sulla migliore micro SD per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze) e le fotocamere permettono di fare qualche scatto (senza pretese, ovviamente) oppure chattare con i propri cari.

Trattandosi di un tablet di Amazon pare quasi scontato sottolineare come l’intera esperienza utente ruoti attorno allo store del colosso. Fire OS è infatti uno specchio, una scorciatoia, allo store digitale di Amazon che è infatti sempre raggiungibile ovunque voi siate. Il Fire 7 2017 è il primo fra i miglior tablet 100 euro che vi consigliamo di prendere in considerazione. Se avete un figlio, un nipote, o un genitore anziano, potrebbe essere il giusto regalo da fare. È leggero, facile da utilizzare, perfetto per leggere, ascoltare musica, navigare sul web oppure giocare a qualche gioco poco impegnativo.