Tablet 10 pollici: scopriamo quali sono i migliori

Microsoft Surface Go

Dopo aver dato il via alla categoria dei tablet 2 in 1, uno dei prodotti più interessanti nati proprio da una intuizione di Microsoft, ecco che l’azienda di Nadella presenta il Surface per tutti, ovvero il Surface Go. Ma per quale motivo lo descriviamo come il “Surface per tutti”? Innanzitutto siamo di fronte ad un prodotto che presenta le stesse scelte stilistiche degli altri appartenenti alla famiglia Surface, ma con un importante cambio di passo per quanto riguarda il prezzo.

Infatti, i Surface sono spesso poco appetibili per il loro prezzo spesso proibitivo – a buon ragione, s’intende -, mentre il Surface Go si avvicina pericolosamente alla soglia dei 500/600€ diventando così molto più abbordabile, sia per uno studente che si trova a dover scegliere un prodotto per la scuola o l’università, sia per un utente che invece è intenzionato a sfruttare un tablet (2 in 1) da affiancare al PC principale. Ecco quindi che il Surface Go si presenta come il prodotto perfetto per godere della piena esperienza di Windows 10, nella scocca di un Surface, spendendo molto poco.

Le caratteristiche tecniche parlano di un pannello PixelSense da 10″ con risoluzione 1800 x 1200 pixel. Lo storage interno è disponibile in tagli da 64 o 128 GB SSD con la memoria che parte da 4 GB fino ad un massimo di 8. Dal punto di vista della connettività troviamo una porta USB Type-C, un jack audio da 3,5″ e il lettore di micro SD. Il processore è affidato ad un Intel Pentium 4415Y (serie Kaby Lake), un dual-core da 1.6 GHz. Come si può vedere si tratta di specifiche tecniche modeste, pensate per un utilizzo della macchina piuttosto canonico – navigazione sul web, lavoro con il pacchetto Office, visione di filmati e molto altro.