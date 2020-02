PC e prestazioni: alla ricerca del miglior SSD per qualità/prezzo

Il montaggio

Il montaggio di un SSD sul PC è molto semplice, spesso più facile dell’installazione sui notebook (vi ricordiamo a tal proposito che abbiamo realizzato guide ad hoc su SSD notebook ed SSD MacBook Pro). Vediamo innanzitutto i passaggi per montare un SSD SATA.

Partiamo rimuovendo il pannello del case che ci darà accesso alla componentistica interna, tipicamente quello sinistro. In genere i case più moderni includono degli spazi dedicati agli SSD SATA, calzando a pennello le loro dimensioni. Consultate il manuale per assicurarvi che ci sia a meno, se presente installate l’SSD nel suo alloggio dedicato e passate all’installazione dei cavi, se così non fosse procedete con la lettura di questo paragrafo.

L’installazione

Sulla parte destra, quella vicina al “muso” del computer per intenderci, saranno posizionati i dispositivi di storage ed i lettori CD/DVD. L’eventuale lettore ottico è collocato molto in alto, mentre nella zona più in basso è possibile individuare gli slot per i dispositivi di archiviazione, indicata in giallo. Spesso è possibile montare entrambi i formati di periferiche, sia hard disk che SSD, ma dei case particolarmente datati potrebbero non avere il giusto supporto per quest’ultimi.

Se gli slot sono adatti procedi all’installazione, altrimenti puoi optare per un adattatore da 3.5″ a 2.5″ che permetterà di installare l’SSD in un tipico slot per HDD. In alternativa puoi usare un po’ di creatività e fissarlo da qualche parte all’interno del case. Non preoccuparti: non sono componenti sensibili, e basterà che siano sufficientemente sostenuti. In qualsiasi modo venga installato l’SSD, cerca di indirizzare i cavi verso la paratia opposta del case in modo da avere uno spazio più organizzato e pieno controllo del cable management, ottenendo un aspetto più pulito ed un airflow migliorato.

Se necessario, rimuovi l’altro pannello del case da dove avrai accesso effettivo agli eventuali cavi. Per qualsiasi dubbio consulta il manuale del tuo case o scrivi qui sotto nei commenti.

Connettere i cavi

Procediamo con l’individuazione dei cavi. Sia HDD che SSD SATA condividono i medesimi requisiti: è necessario un cavo per l’alimentazione e uno per il trasferimento dati. Questi cavetti sono chiamati “SATA” poiché hanno esclusivamente il compito di supportare i dispositivi di archiviazione di questo formato. Entrambi i cavi hanno una forma caratteristica ad L con una differenza in dimensioni – il cavo di alimentazione SATA è visibilmente di una forma più allungata rispetto al cavo dati (rappresentati in foto). Porta perciò il cavo di alimentazione dall’alimentatore fino al SSD interessato e inseriscilo nella presa corrispondente.

Per quanto riguarda il cavo dati, un estremo dovrà essere collegato sulla porta SATA della scheda madre (tipicamente collocata in basso a destra), mentre l’altro dovrà raggiungere la porta equivalente sul SSD. Il verso in questo caso è irrilevante, entrambi gli estremi sono identici. Tipicamente saranno forniti almeno due cavi SATA con l’acquisto della scheda madre, ma se per qualche ragione non ne siete in possesso potete acquistare i cavi SATA singolarmente. Non forzate l’inserimento poiché non richiede tanta pressione, provate più volte finché sarete confidenti del risultato. Ecco fatto, l’SSD è installato e pronto a partire!

È possibile affiancare il miglior SSD che hai scelto ad un hard disk senza problemi, ma se vuoi direttamente sostituire l’hard disk già installato con un SSD, rimuovi con cautela il vecchio dispositivo. Gli HDD sono molto più sensibili agli urti, perciò assicurati di maneggiarli con cura. Una volta rimosso installa l’SSD dove più preferisci, ricordando che puoi sempre utilizzare gli stessi cavi del precedente hard disk.

Montaggio SSD M.2

Se hai optato per un più moderno SSD M.2 individua lo slot presente sulla scheda madre, in genere ben in vista sulla parte inferiore. In caso tu abbia già installato i componenti, lo slot potrebbe essere nascosto dalla scheda video. In alcuni casi l’alloggiamento M.2 potrebbe essere posizionato sull’altro lato della scheda madre oppure sotto a dei corposi heatsink. Nel dubbio consulta il manuale della vostra scheda madre. Fatto questo inserisci l’SSD ed allineatelo alla motherboard, dopodiché avvitalo alla sua estremità in concomitanza del foro sulla scheda madre.

Se invece non possiede uno slot M.2? Non temere, potete comunque sfruttare la velocità dei rapidissimi SSD NVMe attraverso questo adattatore M.2 a PCIe 3.0 x4. Per usufruire al meglio degli SSD di ultima generazione è bene avere uno slot PCIe di terza generazione, ma sarà comunque possibile utilizzarlo con una generazione più vecchia al costo di sacrificare un po’ di performance. Comunque di gran lunga superiori ad un dispositivo SATA. Fate attenzione agli altri requisiti, su computer più datati sarà impossibile usare un SSD NVMe come dispositivo di boot, ma puoi comunque beneficiarne come storage secondario.

Post-montaggio

Se l’SSD è stato acquistato insieme al resto della componentistica del PC puoi procedere all’installazione di Windows o qualsivoglia sistema operativo preferisci. Se invece è stato aggiunto ad un PC con il sistema operativo già installato su un hard disk non preoccuparti, non dovrai necessariamente installare tutto da capo. Potrai eseguire una clonazione hard disk che copierà la tua installazione attuale esattamente com’è sul nuovo SSD. Ad operazione conclusa avrai il sistema proprio come l’hai lasciato l’ultima volta, ma molto più reattivo grazie al nuovo acquisto. Finito il tutto, è bene installare il software per la gestione dell’SSD, che varierà da brand a brand, con cui potrete controllare il suo stato e se ci sono eventuali aggiornamenti firmware. Ecco fatto, hai ora un PC scattante e pronto all’uso!