SSD PS4: i migliori prodotti per aumentare le prestazioni della console

SSD PS4: quale comprare

Prima di procedere alla vera e propria selezione dei migliori SSD PS4 da installare nella vostra console, è necessario fare alcune considerazioni sugli effettivi miglioramenti provenienti da questo tipo di operazione. Prima di tutto, è doveroso specificare che di base PS4 non è ottimizzata per un supporto nativo delle unità SSD. Ciò significa che i miglioramenti provenienti dalla sostituzione del disco interno non potranno essere gli stessi passi avanti netti che si potrebbero riscontrare su PC. Nel caso di PS4, dunque, le sostanziali differenze di performance tra HDD meccanico e SSD variano spesso in base non solo al tipo di operazione, che si tratti di tempi di boot della console, caricamenti o tempi di installazione, ma anche e soprattutto in base al titolo.

Per quanto riguarda le performance in fase di boot della console, in questo caso il mancato supporto nativo agli SSD comporta già qualche piccola sorpresa, rendendo l’avvio più rapido per il classico HDD rispetto alle unità SSD. Viceversa, tempi di installazione e, soprattutto, tempi di caricamento, prediligono l’installazione di un SSD su PS4 per aumentare notevolmente le prestazioni. Basti pensare ai tempi di caricamento di un titolo come Bloodborne, in cui cadenza regolare di morti/respawn permette di godere di tempi di caricamento molto più rapidi con un SSD rispetto al precedente disco meccanico.

Anche l’installazione di un SSD, infine, risulta decisamente semplice anche per gli utenti alle prime armi. Se siete in possesso di un modello PS4 Chassis C – vale a dire la prima versione della console – sarà sufficiente rimuovere la placca superiore per accedere al vano hard disk e procedere con la sostituzione. Similmente, sulle nuove PS4 Slim e PS4 Pro è presente uno scomparto sulla parte posteriore per estrarre l’alloggiamento del vostro hard disk. Per una guida più dettagliata, in ogni caso, vi rimandiamo al nostro articolo su come cambiare Hard Disk PS4, oltre alle nostre videoguide a fine articolo (i video mostrano come installare un HDD sostitutivo, ma il procedimento rimane identico anche per l’installazione di un SSD).