Miglior SSD M2: i migliori su cui puntare, per tutti gli utilizzi

SSD M2: quale comprare

Esattamente come gli SSD SATA, ormai noti ai più per essere fondamentalmente i prodotti 2.5″ che nelle fattezze somigliavano agli HDD, anche gli SSD M2 puntano ad aumentare le performance. Di quali performance parliamo? Di quelle di lettura e di scrittura da parte del sistema, ovvero quelle attività che vengono svolte dal PC quando si esegue l’OS, si lanciano software oppure si gestiscono dati. Non c’è oggettivamente neanche un motivo valido ormai per non avere su SSD tutto ciò che ha impatti sui tempi di caricamento o di attesa nelle azioni che svolgiamo spesso.

Come detto, molte schede madri ormai dispongono dello slot SSD M2 dedicato, che nello specifico è uno slot PCIe 3.0 o 4.0 x16. Se però doveste esserne sprovvisti, vi suggeriamo l’acquisto di questo pratico adattatore che consente di usufruire della tecnologia SSD NVME anche su macchine nate non negli ultimissimi anni.

Ma a questo punto, quali sono i criteri per scegliere un SSD M2? Sono tutti uguali? Spoiler: no. Approfondiamo di seguito.

Le varie tecnologie di SSD M2: verso l’NVMe

Fra i modelli che troviamo attualmente in commercio possiamo dire che gli SSD M2 possono seguire principalmente due standard di connessione con la scheda madre: SATA o PCIe. Gli SSD M2 possono infatti seguire, nonostante il connettore differente rispetto ai classici cari dischi 2.5″, anche il vecchio standard SATA.

Ma in soldoni, quanto impatta questo sulle performance del disco? Tantissimo. Se infatti i modelli SATA possono raggiungere in lettura i 550 MB/s massimi, per quelli PCIe che sfruttano lo standard NVMe possiamo parlare anche di 5 GB/s effettivi; anche otto volte più rapidi (ed oltre), per capirci in parole povere.

Per questo motivo gli SSD M2 con standard SATA classico sono stati completamente esclusi in questa guida all’acquisto. Non è più il tempo di comprare un modello solo SATA, anche qualora doveste acquistare un modello per un notebook che potrete poi riciclare nell’assemblaggio di un nuovo PC. Partiamo NVMe!

PCIe 3.0 o 4.0? A voi la scelta

Ma non finisce qui: capito il perché puntiamo sugli SSD M2 NVMe, dobbiamo anche fare una distinzione per la generazione di connessione PCIe. Oltre al classico PCIe 3.0 infatti, abbiamo ormai il sempre più presente modulo PCIe 4.0, che raddoppia le performance ipotetiche sulla larghezza di banda. Queste infatti passano da 4 GB/s della PCIe 3.0 a ben 8 GB/s della 4.0, se consideriamo lo stesso formato x4, che è l’unico concretamente portato avanti dagli SSD M2 in commercio.

Dunque, quale scegliere fra i due? La risposta è presto detta: conviene optare per la versione più adatta alla scheda madre che avete a disposizione. Portarvi a casa un SSD M2 PCIe 4.0, se siete di fronte ad una configurazione datata e sprovvista di uno slot compatibile, ha davvero poco senso; vale lo stesso se voleste montare un PCIe 3.0 su una configurazione che può accogliere quello di nuova generazione. Se montate PCIe 3.0, scegliete quello; così per l’alternativa PCIe 4.0.

La variabile da considerare è senza dubbio il prezzo, che varia inevitabilmente in base alle performance potenziali, sebbene non in modo particolarmente proibitivo come avveniva una volta con le novità di mercato. Chiariti tutti i punti però ora, passiamo ad approfondire la nostra ricerca del miglior SSD M2 che faccia al caso vostro!