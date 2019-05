SSD gaming: come e quale scegliere

Come si monta un SSD

Se avete optato per uno dei popolari SSD SATA vi basterà installare il dispositivo all’interno del case e collegare i cavi SATA. Come detto precedentemente, gli SSD SATA sono tali e quali agli hard disk dal punto di vista dei requisiti, i cavi necessari sono gli stessi. La differenza principale sta quindi nella dimensione degli SSD, di gran lunga più piccoli di un hard disk da 3.5″.

Nel caso abbiate un case vecchiotto o che semplicemente non sia dotato di uno alloggiamento per gli SSD, potete optare per un economico adattatore a 2.5″ da aggiungere al carrello oppure, se necessario, un adattatore a 2.5″ con accessori. Se state acquistando in questo momento tutte le componenti per il vostro nuovo PC da gaming non fatevi troppi problemi: il cavo SATA necessario vi sarà fornito nella scatola della scheda madre, mentre per quanto riguarda il case qualsiasi modello abbastanza recente possiede almeno uno slot per SSD SATA.

Se avete optato per un più moderno SSD M.2 individuate lo slot presente sulla scheda madre, in genere ben in vista sulla parte inferiore. In caso abbiate già installato i componenti, lo slot potrebbe essere nascosto dalla scheda video o altri componenti. Fatto questo inserite l’SSD ed allineatelo alla motherboard, dopodiché avvitatelo alla sua estremità in concomitanza del foro sulla scheda madre.

Se invece non possedete uno slot M.2? Non temete, potete comunque sfruttare la velocità dei rapidissimi SSD NVMe attraverso un adattatore M.2 a PCIe 3.0 x4 (come quello che vi abbiamo citato nell’introduzione). Per usufruire al meglio degli SSD di ultima generazione è bene avere uno slot PCIe di terza generazione, ma sarà comunque possibile utilizzarlo con una generazione più vecchia al costo di sacrificare un po’ di performance. Comunque di gran lunga superiori ad un dispositivo SATA. Fate attenzione agli altri requisiti, su computer più datati vi sarà impossibile usare un SSD NVMe come dispositivo di boot, ma potrete comunque beneficiarne come storage secondario.

Montato l’SSD vi basterà installare Windows e sarete pronti a partire col vostro nuovo e fulmineo PC da gaming!