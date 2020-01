Miglior SSD esterno: la guida alla scelta della migliore memoria esterna

Crucial X8 SSD

Se state cercando il miglior SSD esterno per performance, allora è il caso di volgere lo sguardo ad un prodotto come il nuovo Crucial X8 SSD. Parliamo di un SSD portatile giunto sul mercato da poco, dal brand controllato da Micron ormai conosciuti fra i più per i suoi SSD di ottima fattura. Con questo prodotto Crucial vuole andare incontro a chi cerca qualcosa di “diverso”, fondamentalmente legato alle performance. X8 è infatti un SSD portatile che, con un look estremamente sobrio e professionale, si propone come soluzione per andare davvero alla velocità della luce.

Sì, perché grazie all’interfaccia 3.1 Gen2, questo prodotto è in grado di raggiungere l’incredibile velocità in lettura di ben 1050 MB/s, raddoppiando quasi i prodotti appartenenti alla stessa categoria. Questo si presenta dunque come prodotto ideale per chi è alla ricerca di qualcosa su cui lavorare a file di grosse dimensioni, come video o file audio in HQ. Il prodotto, con le sue linee sinuose nere, viene fornito in dotazione con un buono cavo USB-C doppio con adattatore USB full size: potete sfruttarlo dunque con tutti i dispositivi, ma ricordatevi che per raggiungere tali velocità è necessario sfruttare la porta C.

Il peso non ammonta neanche a 100 grammi, le dimensioni sono invece rispettivamente di 11 x 1,1 x 5,3 cm. Il taglio che vi consigliamo è unicamente quello da 1 TB.