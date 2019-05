Miglior smartwatch: ecco cosa offre il mercato

TomTom Spark 3

Il TomTom Spark 3 è il nuovo smartwatch di TomTom pensato per aggredire il mercato di questo fine 2016. Come annuncia il nome stesso, si tratta della nuova generazione di orologio intelligente che fa parte della gamma “Spark”. Come abbiamo detto all’interno della nostra recensione che trovate linkata qui in alto, potremmo quasi definirlo come uno “sportwatch” in quanto è profondamente indirizzato a chi intende lo sport a livello amatoriale (magari però con qualche dettaglio in più per quanto riguarda il tracciamento dell’attività fisica) oppure per chi svolge lo sport a livello semi-professionale.

Il retro del TomTom Spark 3 vede la presenza di un sensore per il battito cardiaco estremamente preciso ed in grado di iniziare a carpire le informazioni dopo qualche secondo dalla sua attivazione. Per mantenere i consumi della batteria entro determinati livelli, TomTom ha pensato di attivare il sensore HR ad intervalli regolari. Questo permette sicuramente di tenere traccia del proprio battito cardiaco (magari per avere uno storico del suo andamento) ma anche di non lasciare lo Spark 3 a secco dopo poche ore. Potremo dire la stessa cosa per quanto riguarda il sensore GPS: quest’ultimo si comporta bene, anche in situazioni in cui non è facile agganciare il segnale. A stretto contatto con il sensore GPS troviamo la nuova funzione sentieri che vi permette di tornare al punto di partenza (magari la vostra abitazione) ma andando ad esplorare nuove vie che diversamente non avreste potuto sperimentare – tutte le specifiche sono presenti all’interno della nostra recensione TomTom Spark 3.

La batteria con un uso del sensore GPS e HR per un’ora al giorno, permette di fare tranquillamente una settimana completa. Lo consigliamo per la sua robustezza, per la possibilità di caricare mappe in formato .gpx oltre che il tracking di diversi tipi di allenamento, anche al chiuso. È uno fra i miglior smartwatch per chi è alla ricerca di un compagno affidabile, anche all’aperto.