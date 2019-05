Miglior smartwatch per iPhone: scopriamo insieme quali scegliere

Miglior smartwatch per iPhone: quale comprare

Quando si parla del miglior smartwatch per iPhone il 99,99% delle volte si nomina l’Apple Watch. Il motivo è presto detto: l’orologio smart sviluppato da Apple è l’unico ad avere un totale livello di integrazione con iOS, e ci mancherebbe altro. È un po’ come se Samsung – o un qualsiasi altro OEM che produce smartwatch con Android Wear (adesso Wear OS) – limitasse il supporto della sua linea di smartwatch con gli altri dispositivi Android. Nonostante questa doverosa premessa, sappiamo benissimo che sul mercato esistono tanti diversi produttori che sviluppano smartwatch perfettamente capaci di interagire con gli iPhone.

Questo è possibile tramite il modulo Bluetooth presente sugli orologi e gli iPhone e le applicazioni companion da installare. Tramite queste, oltre a controllare tutte le statistiche relative alla frazione sportiva, è possibile controllare quali tipi di notifiche verranno inviate direttamente al proprio polso. Ok, tutto chiaro: ma perché non troviamo orologi con Android Wear? Il motivo è semplicissimo: ad oggi, purtroppo, la due piattaforme (Android da una parte ed Apple dall’altra) non si parlano. In questa guida al miglior smartwatch per iPhone troviamo quindi diversi smartwatch con OS proprietari (se di OS si può parlare) ma comunque in grado di funzionare perfettamente con tutti gli iPhone compatibili.

La scelta dei prodotti è stata come sempre animata dallo stesso spirito che anima tutti i nostri consigli per gli acquisti. Gli smartwatch qui presenti non hanno alcun tipo di problema riconosciuto per quanto riguarda l’utilizzo con iPhone, e sono mostrati con prezzi in ordine crescente. Infatti, come sempre, partiamo da un orologio piuttosto economico ma in grado di accompagnare l’utente durante l’utilizzo quotidiano avendo la possibilità di essere notificato dell’arrivo di alcune particolari notifiche.