Miglior smartwatch per fitness: i dispositivi smart per restare in forma

Samsung Gear Fit 2 Pro

Spostandoci su Samsung, il conglomerato è stato sempre attento anche al settore wearable, arrivando in pochissimo tempo ad essere uno dei player più importanti sul panorama internazionale. Alcune delle feature più interessanti del Samsung Gear Fit 2 Pro sono ovviamente legate a quello che è in grado di fare una volta allacciata al polso durante un allenamento fisico. Innanzitutto, il grande display permette di scorgere in rapidità le notifiche provenienti dal proprio smartphone, così come leggere con estrema limpidità le informazioni relative all’esercizio fisico fatto o attualmente in corso. Proprio come per il TomTom Spark 3 di poco fa, anche qui troviamo il modulo GPS che accompagna il sensore HR per il battito cardiaco.

I due vanno a rendere più completa l’esperienza utente, che può anche far tesoro della possibilità di ascoltare musica mentre si è impegnati nell’allenamento. Ma perché lo troviamo all’interno della nostra guida sul miglior smartwatch per fitness? Come abbiamo avuto modo di vedere all’interno della nostra news sul Samsung Gear Fit 2 Pro ad IFA 2017, la nuova generazione permette di essere utilizzata anche in contesti dove il precedente modello era tagliato fuori, come ad esempio il nuoto. Il Gear Fit 2 Pro è in grado di sfruttare a pieno il riconoscimento automatico dell’attività fisica, un po’ come avviene grazie alla tecnologia SmartTrack di Fitbit, giusto per citarne una. In questo modo è possibile iniziare l’allenamento lasciando al Gear Fit 2 Pro l’onere di interpretare direttamente i dati in arrivo per indicare correttamente il tipo di attività fisica in esecuzione.

Inoltre, tiene traccia delle ripetizioni di esercizi che prevedono questo genere di attività, come squat, piegamenti, flessioni e quant’altro. L’aggiornamento software aggiunge anche una schermata di riepilogo con tre aree (moderata, vigorosa e massima) per il tracciamento del battito cardiaco, ed è anche presente la possibilità di personalizzare l’allenamento in modo da focalizzare la propria attenzione sul bruciare i grassi, incrementare la resistenza cardiovascolare e tanto altro.