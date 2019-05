Miglior smartwatch per correre: la nostra selezione

Samsung Gear Sport

Oltre a sviluppare smartwatch pensati per un utilizzo più formale come i Gear S3 Classic e Frontier, Samsung pone grande attenzione nel proporre dispositivi interessanti anche per gli utenti che sono alla ricerca del miglior smartwatch per correre. In questo caso il prodotto che vi consigliamo di prendere in considerazione è il nuovo Samsung Gear Sport, dispositivo wearable che avevamo visto da vicino ad IFA 2017. Dicevamo che il contesto è diverso: sportivo contro formale o casual, ma per Samsung una cosa resta sempre la stessa, la cura del design. Il Gear Sport si presenta come uno degli smartwatch per correre più belli sul mercato. Cassa in acciaio, circolare, che abbraccia un display a colori estremamente vivace e luminoso. Si tratta di un pannello da 1.2″ con tecnologia super AMOLED da 360 x 360 pixel.

AMOLED vuol dire consumi ridotti e questo richiama la presenza della classica funzione always-on, estremamente utile quando si è impegnati durante un allenamento ma anche durante l’utilizzo quotidiano, garantendo all’utente di visualizzare rapidamente le informazioni principali dello smartwatch. Il processore dual core da 1.0 GHz è affiancato da 4 GB e da 768 MB di RAM; il tutto è pensato per far girare Tizen OS senza impuntamenti e lag.

Il Gear Sport presenta moduli Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC e GPS. La connettività, così come la l’impermeabilità fino a 5 ATM, permettono di indossare lo smartwatch in tutte le condizioni di allenamento; forse è la certificazione MIL-STD-810G che offre qualcosa in più al dispositivo, garantendo una resistenza di primo livello per quanto riguarda stress meccanici, urti e graffi.

Samsung Gear Sport: la nostra prova

Il cuore della proposta “fitness” di Samsung per quanto riguarda il suo grande universo di dispositivi wearable, è tutto racchiuso all’interno del Samsung Gear Sport. A differenza del Watch Active che rappresenta la giusta scelta per chi è alla ricerca di uno smartwatch “classico”, il Gear Sport ruota tutto attorno al concetto di “sportwatch”. È un qualcosa che ho percepito da subito, non appena l’ho allacciato al polso.

Come sempre ho puntato la prima parte della mia prova sui sensori e su come si comportano. Devo dire che durante i miei test ho praticato diversi tipi di allenamenti al chiuso (tapis roulant e squat) e altri all’aperto (camminata e corsa al parco), senza avere alcun tipo di problema. Oltre a tracciare la distanza percorsa, i passi e le calorie bruciate, il Gear Sport monitora h24 il battito cardiaco tramite il sensore HR.

In aggiunta, cosa che non mi aspettavo, questo funziona bene anche in piscina – alcuni smartwatch tendono a disabilitare il sensore HR in acqua in quanto può creare qualche problema nel tracciare correttamente il battito cardiaco. Il modulo GPS è preciso e puntale e funziona bene. Durante la mia prova ho testato la stabilità di connessione in montagna, dove spesso ho qualche problema, e devo dire che mi ha positivamente stupito.

L’autonomia del Gear Sport è alimentata da un modulo da 300 mAh che si comporta piuttosto bene. In fase di utilizzo “standard”, senza tracking dell’attività fisica, riesco a raggiungere i due giorni e mezzo di utilizzo, che scendono a circa 15 ore con il GPS sempre attivo. Infine, l’applicazione mobile è uno degli aspetti su cui Samsung sta investendo molto. Samsung Health sta diventando il nuovo punto di riferimento per le app di fitness, con un ottimo livello di presentazione delle informazioni relative al sonno e all’attività fisica in generale.