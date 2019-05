Miglior smartwatch economico: dispositivi smart a prezzi contenuti

Xiaomi Amazfit Bip Lite

Davvero difficile non iniziare la nostra selezione dei miglior smartwatch economico con lo Xiaomi Amazfit Bip Lite. Si tratta di uno smartwatch estremamente economico, che è il fulcro di questa nostra guida all’acquisto. Come si può vedere dall’immagine poco più sopra, il suo aspetto è estremamente sobrio e particolarmente piacevole. Il design ricorda in qualche modo l’Apple Watch, ma in questo caso con una cassa in cui è presente solo un piccolo tasto. Frontalmente trova posto un display da 1.28 pollici con tecnologia 2.5D. Questo significa che, mano mano che ci si avvicina ai bordi del pannello, quest’ultimo tende leggermente a curvare in modo da dare una impressione di continuità fra il display e il telaio stesso.

Con un prezzo estremamente contenuto, il piccolo Xiaomi Amazfit Bip Lite integra la stragrande maggioranza dei sensori presenti in prodotti decisamente più costosi. Oltre al classico Bluetooth 4.0 LE, lo smartwatch integra il sensore HR per il battito cardiaco ed il modulo GPS, elemento fondamentale per tracciare con estrema precisione i propri spostamenti mentre si fa un po’ di sport all’aperto. Il Bip Lite è inoltre in grado di immagazzinare dati sulla qualità del sonno, la distanza percorsa, i passi, e presenta una interessante funzione che ci ricorda di fare un po’ di movimento a seguito di una lunga sessione di inattività – un po’ come la barra motivazionale presente in tutti i prodotti Garmin.

Ad un prezzo di molto inferiore ai 100€, lo Xiaomi Amazfit Bip Lite offre anche la certificazione IP68 che lo rende adatto anche a chi vuole indossare lo smartwatch in presenza di acqua.