Miglior smartwatch con SIM: completa libertà di movimento

Miglior smartwatch con SIM: quale comprare

All’interno di questa nostra guida ai consigli per gli acquisti vedremo qual è il miglior smartwatch con SIM presente sul mercato. La possibilità di inserire una scheda SIM all’interno degli smartwatch non è certamente cosa nuova, infatti, già da diversi anni, importanti aziende hi-tech offrono questa tecnologia per alcune linee di prodotti. Come vedremo all’interno della nostra guida, non sono solo i grandi nomi a garantire questo genere di libertà. Anzi, molto spesso accade l’esatto contrario: è molto più facile trovare un brand minore offrire smartwatch con SIM rispetto ai classici nomi blasonati.

I motivi possono essere diversi, ma è soprattutto una questione di mercato. Molto spesso capita che per utilizzare uno smartwatch con SIM sia necessario acquistare una seconda SIM e quindi un secondo piano tariffario, ma è comunque possibile trovare interessanti offerte sui siti web dei maggiori player nel campo della telefonia mobile. Quali sono i vantaggi nell’acquistare uno smartwatch con SIM? Sicuramente la possibilità di muoversi liberamente lasciando a casa il proprio smartphone, avendo comunque la possibilità di rispondere a chiamate e messaggi (oltre che email e tanto altro) direttamente dal proprio polso.

Chi cerca il miglior smartwatch con SIM lo fa quindi per una questione di autonomia e libertà. Spesso capita di uscire di casa per un paio di ore o per una corsa e non si ha voglia di portare con sé il proprio smartphone, magari perché lasciato a casa a caricare o perché non si possiede una batteria esterna (vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida sulla migliore batteria esterna per scegliere quella più adatta ai vostri bisogni) per dare un piccolo sprint al proprio telefono. All’interno della nostra guida troveremo diversi prodotti elencati con la classica visualizzazione di prezzo in ordine crescente. Partiamo da un modello estremamente economico, ma comunque valido, fino ad arrivare a prodotti che costano diverse centinai di euro.

Mettendo da parte il nuovissimo Apple Watch series 3 LTE che purtroppo pare proprio non arrivare nel nostro Paese, prenderemo in considerazione alcuni smartwatch basati su Wear OS, nuova nomenclatura dell’ex Android Wear, uno fra i migliori sistemi operativi per smartwatch.