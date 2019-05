Miglior smartwatch con cardiofrequenzimetro: diamo un’occhiata ai migliori del mercato

Samsung Gear Sport

Il Samsung Gear Sport l’avevamo visto da vicino durante l’IFA 2017 di Berlino. Dopo qualche mese dalla sua uscita ufficiale sul mercato, si è già meritato il premio come uno dei miglior smartwatch con cardiofrequenzimetro disponibili sul mercato. Dal punto di vista del design, siamo di fronte ad un prodotto che potremmo definire come una sorta di evoluzione del Samsung Gear S2. Come tutti gli smartwatch di Samsung, anche il Gear Sport si rifà a Tizen OS, sistema operativo proprietario che ha preso il posto di Android Wear da ormai qualche tempo.

Come anticipa il nome stesso, il Gear Sport è uno smartwatch pensato per chi ama fare lo sport, anche in piscina. Infatti, questo prodotto è finalmente in grado di tenere traccia della propria attività fisica anche mentre si nuota. La strategia di Samsung è quindi quella di offrire il prodotto migliore per chi è alla ricerca di uno smartwatch pensato per lo sport. I dati relativi al tracking dell’attività fisica vengono immagazzinati all’interno dell’ecosistema Samsung, un po’ come fa Apple con la l’app “Salute”.

Come miglior smartwatch con cardiofrequenzimetro , il Samsung Gear Sport è in grado di tracciare l’andamento del battito cardiaco 24/7, costantemente, e di tirarne fuori un piccolo grafico da controllare rapidamente tramite il display dello smartwatch – una visione più chiara è dettagliata è disponibile all’interno dell’applicazione companion. L’accuratezza dei dati raccolti dal sensore HR è tale da mimare in toto quelli che possono essere carpiti da una fascia di rilevamento toracica, da sempre considerata come soluzione migliore per un tracciamento rigoroso. Questo rende il Samsung Gear Sport come una fra le migliori scelte da prendere in considerazione quando si vuole acquistare uno smartwatch con cardiofrequenzimetro.

Samsung Gear Sport: la nostra prova

Il cuore della proposta “fitness” di Samsung per quanto riguarda il suo grande universo di dispositivi wearable, è tutto racchiuso all’interno del Samsung Gear Sport. A differenza del Watch Active che rappresenta la giusta scelta per chi è alla ricerca di uno smartwatch “classico”, il Gear Sport ruota tutto attorno al concetto di “sportwatch”. È un qualcosa che ho percepito da subito, non appena l’ho allacciato al polso.

Come sempre ho puntato la prima parte della mia prova sui sensori e su come si comportano. Devo dire che durante i miei test ho praticato diversi tipi di allenamenti al chiuso (tapis roulant e squat) e altri all’aperto (camminata e corsa al parco), senza avere alcun tipo di problema. Oltre a tracciare la distanza percorsa, i passi e le calorie bruciate, il Gear Sport monitora h24 il battito cardiaco tramite il sensore HR.

In aggiunta, cosa che non mi aspettavo, questo funziona bene anche in piscina – alcuni smartwatch tendono a disabilitare il sensore HR in acqua in quanto può creare qualche problema nel tracciare correttamente il battito cardiaco. Il modulo GPS è preciso e puntale e funziona bene. Durante la mia prova ho testato la stabilità di connessione in montagna, dove spesso ho qualche problema, e devo dire che mi ha positivamente stupito.

L’autonomia del Gear Sport è alimentata da un modulo da 300 mAh che si comporta piuttosto bene. In fase di utilizzo “standard”, senza tracking dell’attività fisica, riesco a raggiungere i due giorni e mezzo di utilizzo, che scendono a circa 15 ore con il GPS sempre attivo. Infine, l’applicazione mobile è uno degli aspetti su cui Samsung sta investendo molto. Samsung Health sta diventando il nuovo punto di riferimento per le app di fitness, con un ottimo livello di presentazione delle informazioni relative al sonno e all’attività fisica in generale.