Miglior smartwatch cinese: dalla Cina con furore

Miglior smartwatch cinese: quale comprare

Nove volte su dieci chi si pone la domanda qual è il miglior smartwatch cinese lo fa per una semplice ragione: pagare poco per avere il massimo della resa. Con le dovute differenze, è lo stesso sistema che porta un utente a prendere in considerazione l’acquisto di uno smartphone cinese. Le aziende orientali, infatti, spesso giocano proprio su questo elemento – il prezzo molto basso – per attirare l’attenzione di chi non vuole spendere un patrimonio per acquistare uno smartwatch. La strategia è quasi sempre la solita: prendere in “prestito” il design di un orologio smart ben più costoso e blasonato e renderlo disponibile anche ad un decimo del prezzo.

Basta farsi un giro all’interno delle categorie di Amazon o altri store di importazione cinesi per scoprire cloni di Apple Watch, Huawei Watch e compagnia cantante. A questo punto però, quasi sempre nasce il desiderio di riuscire a scoprire quale fra i molti presenti sia effettivamente il migliore sia dal punto di vista della qualità costruttiva che del reale utilizzo. All’interno della nostra guida sul miglior smartwatch cinese abbiamo operato una attenta scelta di quelli che possono essere considerati gli orologi smart effettivamente più interessanti. Come vedremo si partirà da un prezzo davvero irrisorio, pari ad una pizza al ristorante.

In questi casi bisogna partire con le idee chiare: un prodotto con un prezzo di listino estremamente competitivo avrà qualche differenza rispetto ad un prodotto che costa 30 volte tanto. È vero che il brand di un prodotto è quasi sempre causa di una maggiorazione di prezzo importante, ma non dobbiamo dimenticarci che dietro un prodotto molto popolare ci stanno servizi e particolarità hardware che possono essere difficilmente raggiunte pur mantenendo un prezzo molto basso. Con questo spirito abbiamo operato una scelta di quelli che per noi sono i miglior smartwatch cinesi; come vedremo, sono presenti brand meno noti e brand decisamente più noti. Tutti, però, offrono delle particolarità che ne giustificano l’acquisto.