Miglior smartwatch Android: ecco i prodotti più interessanti

Miglior smartwatch Android: quale comprare

Quando si parla dei miglior smartwatch Android è davvero difficile, se non impossibile, menzionare Wear OS, diretto successore di Android Wear. Si tratta della piattaforma sviluppata da Google per i wearable ed è stata recentemente aggiornata alla versione Android Wear 2.0, dopo non pochi problemi di sviluppo e rinvii nel tempo. Questa piccola e doverosa premessa ci serve per capire al meglio il fine ultimo di questa guida: trovare i migliori smartwatch che montano Android Wear. In questo articolo, infatti, non verranno presi in considerazione tutti quei prodotti – vedi l’ottimo Samsung Gear S3 – che si poggiano su sistemi proprietari, come Tizen OS di Samsung.

Nonostante alcuni prodotti siano effettivamente non proprio contemporanei, alcuni anche del 2015, ci siamo preoccupati di selezionare solo quelli effettivamente in grado di gestire al meglio Android Wear 2.0 (adesso rinominato in Wear OS). Diversi smartwatch sono usciti sul mercato con Android Wear 1.5, ma, fortunatamente, al momento della stesura di questa guida sono stati tutti aggiornati all’ultima release disponibile di Android Wear. Questo punto è per noi fondamentale, soprattutto perché si parla di proporre prodotti che in qualche modo sono campioni per il loro prezzo, il design, le prestazioni e tanto altro.

Alcuni prodotti vengono proposti per il loro design, altri per il tracciamento dell’attività fisica, ed altri per il mix perfetto fra entrambi gli elementi – come l’ASUS ZenWatch 3. Come in tutte le guide che fanno riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, gli smartwatch Android qui presenti sono visualizzati in ordine di prezzo crescente. Si passa dal più economico al più costoso ma, per tutti, vale una sola regola: essere degli ottimi prodotti e capaci di offrire buone prestazioni.