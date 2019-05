Miglior smartphone è la collana di guide all’acquisto pensata per tutti coloro che si ritrovano alla ricerca di un nuovo smartphone. In questa guida troverai infatti una serie di guide suddivise in base a differenti aspetti che ti aiuteranno a trovare il migliore smartphone per le tue esigenze.

L’universo degli smartphone, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono fotocamere pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato i migliori smartphone dei principali brand, selezionando i migliori modelli ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, dei migliori smartphone sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Cos’è uno smartphone

Uno smartphone è semplicemente un cellulare in grado di svolgere funzioni più avanzate del semplice telefonare e mandare messaggi, funzioni che possono tornare utili in diversi momenti della giornata. E per tale motivo, questo tipo di cellulare viene considerato “intelligente”, da qui la parola inglese smart-phone.

Gli smartphone sono costruiti come dei piccoli computer. Hanno un “motore” adeguato non solo a gestire una rubrica telefonica, ma addirittura un vero e proprio sistema operativo. Capito questo concetto, va da sé il fatto che uno smartphone può fare di tutto, così come il nostro computer di casa può avviare applicazioni di ogni tipo, da Office ad un media player. Le funzioni di uno smartphone, infatti, si possono estendere tramite applicazioni.

Una della caratteristiche più importanti, che ha portato lo smartphone all’interno delle vite delle persone, però, è stata l’avere internet a portata di mano. Attraverso uno smartphone è possibile avviare una app per navigare tramite la connessione Wi-Fi o la rete del proprio operatore.

I vantaggi dello smartphone non si fermano qui. Oggi, tutti gli smartphone sono dotati di connettività GPS, con la quale è possibile utilizzare il dispositivo esattamente come se fosse un navigatore satellitare

Ultima caratteristica ma non meno importante è la fotocamera: gli smartphone di oggi sono tutti equipaggiati con una fotocamera che permette di scattare foto al volo in ogni circostanza.

Per approfondire l’argomento

Quale smartphone scegliere? I fattori da considerare

Trovare il miglior smartphone per le proprie esigenze può risultare spesso e volentieri difficile, soprattutto se non si è esperti del settore o se non si ha perfettamente idea di ciò che si desidera. Desideriamo uno smartphone resistente, magari per contesti particolari? O ne vogliamo uno leggero e di bell’aspetto? Ci accontentiamo di un medio-gamma oppure vogliamo solo il top? Tutte domande più che lecite, queste, alle quali se ne aggiungono un numero indefinito di altre. Come fare, dunque?

Proprio da questa domanda nasce questa pagina raccoglitore, una vera e propria collana di guide all’acquisto che hanno l’obiettivo di aiutarti a scegliere il migliore smartphone per ogni possibile esigenza ed utilizzo.

La collana miglior smartphone, fornisce infatti una serie di guide all’acquisto in base a diversi aspetti: i migliori smartphone per fascia di prezzo, oppure quelli categorizzati per dimensioni del display. Ed ancora il migliori smartphone dei principali brand o il miglior smartphone per specifici utilizzi o categorie di utenti. E così via.

Per approfondire l’argomento

Migliore smartphone: per polliciaggio

Un’altra categoria importante per la scelta del miglior smartphone è ovviamente la dimensione del display. Desideriamo un display compatto e facilmente trasportabile in tasca? Oppure siamo degli utenti più esigenti in termini di spazio e preferiamo un phablet? In questa collana, qualunque sia la tua preferenza, troverai il miglior smartphone per polliciaggio: ce n’è per tutti i gusti!

Miglior smartphone per sistema operativo

Android, Windows Phone, app, iPhone, Google, smartphone qui, smartphone là. Sei alla ricerca di uno smartphone che sia il migliore per un determinato sistema operativo? Sei nel posto giusto. In quest’ultima parte della nostra guida mettiamo a tua disposizione una serie di guide al miglior smartphone per i principali OS attualmente sul mercato.

Il migliore smartphone per categoria di utilizzo

Uno smartphone va scelto ovviamente anche per la destinazione d’utilizzo che faremo di quest’ultimo. In questo senso abbiamo voluto creare una sezione che potesse raccogliere tutte le guide all’acquisto al migliore smartphone catalogate in base alla categoria di utilizzo delle diverse tipologie di utente. Che tu sia giovane o anziano, un lavoratore oppure uno studente, sappi che qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno per identificare il miglior smartphone che possa fare al caso tuo.

Migliore smartphone per caratteristiche

In questa sezione della nostra collana ti proponiamo una serie di guide all’acquisto al miglior smartphone incentrate sulle caratteristiche e specifiche dei singoli device: qui troverai delle guide di respiro più ampio, che ti permetteranno di scegliere i migliori smartphone in base ai tuoi bisogni e alle tue necessità. Prenderemo in esame ogni tipo di variabile: dalla potenza alle fotocamere, dalla resistenza all’acqua al design dello schermo, per darti tutte le informazioni che ti servono per trovare il miglior smartphone che fa al caso tuo.

Miglior smartphone per target di prezzo

Ma la variabile che influenza maggiormente la scelta d’acquisto di un nuovo smartphone è indubbiamente il suo prezzo. In questa particolare sezione della nostra collana ti proponiamo una serie di guide all’acquisto al miglior smartphone incentrate proprio sul prezzo di listino dei singoli device: qui troverai delle guide basate sulle fasce di prezzo o cercando di indovinare il budget che hai a disposizione per comprare il miglior smartphone sul mercato: per questo troverai guide all’insegna dei “migliori smartphone da 100€”, “i migliori smartphone 200€” e così via.

I migliori smartphone dei principali brand

Vuoi sapere con esattezza cos’hanno da offrire i principali brand del settore? Niente paura: in questa sezione troverai una serie di guide al miglior smartphone incentrate proprio sui singoli marchi. Samsung, Huawei, LG, Motorola e chi più ne ha più ne metta: in ognuna di queste guide troverai sempre e comunque una cernita dei migliori prodotti di quella determinata compagnia, in modo tale da chiarirti al meglio le idee su quel particolare brand.

Altri modi di cercare

All’interno di questa sezione trovi sostanzialmente le guide che, per motivi prettamente lessicali, sono ricercati con dei sinonimi rispetto alle guide che vi abbiamo proposto più su. Dategli un’occhiata!