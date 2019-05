Smartphone top di gamma: ecco quali sono i migliori e come scegliere

OnePlus 6T

Il nuovo OnePlus è l’ultima fatica dell’azienda cinese famosa come “flagship killer”, un soprannome nato per la qualità dei suoi smartphone, in grado di offrire le stesse caratteristiche tecniche degli smartphone top di gamma più famosi ma alla metà del prezzo. OnePlus 6T arriva con un display AMOLED Full Optic 19:9 da 6,41 pollici con una risoluzione Full HD (1080 x 2340 pixel) e un design a tutto schermo. In alto c’è un nuovo notch che rende il design leggero ed elegante, mentre sul retro la doppia fotocamera si sposta al centro, posta verticalmente, nella struttura è completamente in vetro Corning Gorilla Glass 5. Ottima la presenza di un lettore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo – una delle feature che contraddistingueranno i telefoni del 2019.

Sotto la scocca c’è il top di gamma Qualcomm, lo Snapdragon 845 – octa-core a 2.8 GHz –migliorato del 30% e più efficiente del 10% dal punto di vista energetico, rendendolo così lo OnePlus più veloce di sempre, a supportarlo ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Dal punto di vista fotografico, la doppia fotocamera posteriore ospita un sensore principale da 16 megapixel con un secondario da 20 megapixel, perfetta per migliorare le immagini in condizioni di scarsa luminosità grazie al supporto all’Advanced HDR. Completano la scheda tecnica la batteria da 3700 mAh – con Dash Charge che ti dà una giornata di autonomia con mezz’ora di ricarica, ma senza la possibilità di caricarlo wireless, nonostante il corpo in vetro – la connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.0 e l’ingresso USB Type-C. Lato software, OnePlus 6T è equipaggiato con l’ultima versione di OxygenOS, aggiornata ad Android Oreo 8.1, e contraddistinta da un design minimal e funzionale.

OnePlus 6T: la nostra prova

OnePlus 6T è uno degli smartphone più belli in circolazione grazie ad un design a tutto schermo che non viene sciupato nemmeno dal notch a goccia che dona linearità e eleganza al device. Dietro, la cover è solida e con un bell’effetto satinato che cambia a seconda della luce che la colpisce, senza trattenere troppo le impronte. Davvero un bel lavoro. In più è sottile, leggero ed ergonomico, sebbene sia un pelo troppo grande da essere utilizzato comodamente con una mano sola. Il display ha buoni angoli di visione e un’ottima taratura di base, sebbene pecchi di una luminosità adattiva troppo bassa che ti spinge a ritoccare l’indicatore, soprattutto alla luce diretta del sole.

Dal punto di vista delle prestazioni, il processore è ottimizzato bene con la buona personalizzazione Oxygen OS, pulita e semplice da utilizzare che fa girare alla perfezione anche app e giochi più pesanti, compresi i film in MKV. Una fluidità che permette al telefono di ottenere un punteggio di 298111 punti su Antutu, piazzandosi ai primi posti assoluti di questa speciale classifica. Il comparto fotografico è migliorato, sebbene continui ad essere un po’ il lato debole del device: non si può dire che le foto non siano ottime, però è chiaro che i competitor si sono mossi bene in questo versante e OnePlus 6T riesce soltanto a stare in scia; buona la nuova modalità Notte.

Dove invece riesce a prevalere è sul versante batteria: l’autonomia è ottima e dura tranquillamente più di una giornata con una media di 5,5 ore di schermo acceso, ma è nella ricarica rapida che dà il suo meglio grazie al caricatore da 5V/4A che impiega appena mezz’ora. Perfetto per chi cerca tanta qualità, un bel design e una buona batteria, ad un prezzo decisamente invitante: intorno ai 500€ è un vero affare.