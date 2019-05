Miglior smartphone Samsung: ecco quali acquistare nella nostra selezione

Miglior smartphone Samsung: quale comprare

In questa guida all’acquisto parliamo dei miglior smartphone Samsung. Sei alla ricerca di un nuovo smartphone e desideri affidarti proprio al famoso marchio che ormai da anni rappresenta il concorrente numero uno di Apple e dei suoi iPhone? Allora qui troverai ciò che cerchi.

Samsung rappresenta infatti ormai da anni una garanzia per quanto riguarda la qualità dei propri smartphone, soprattutto per quanto riguarda quelli di fascia medio-alta. Da qualche anno a questa parte, poi, Samsung si è risollevata anche dal punto di vista della propria fascia medio-bassa del mercato smartphone, mettendo a disposizione due serie di smartphone molto competitive, rispettivamente “Galaxy M” e “Galaxy A”, dotate di schede tecniche efficienti e diverse particolarità.

La prima caratteristica da tenere presente per giudicare uno smartphone Samsung è la qualità del display: la possibilità di utilizzare pannelli AMOLED praticamente su tutta la gamma permette di avere un asso nella manica per il successo. Questi display godono di un contrasto senza eguali, grazie alla propria particolare configurazione che permette al display di spegnere i singoli pixel in presenza del colore nero. In questo modo è possibile godere di una maggiore qualità visiva, oltre che di consumi migliorati.

In seguito, abbiamo scelto soltanto telefoni che ci facessero stare tranquilli in termini di potenza e di fluidità di sistema, poi siamo andati in cerca di fotocamere degne di nota e in grado di scattare ottime immagini in tutte le condizioni di luminosità. Infine, abbiamo scartato quei modelli che non erano in grado di soddisfare un’autonomia piena nell’arco di un’intera giornata.

Samsung, poi, grazie al fatto di essere un marchio largamente presente sul nostro territorio, risulta essere uno dei brand migliori in termini di assistenza clienti, essendo estremamente semplice sostituire e/o riparare i propri prodotti in garanzia. Negli ultimi tempi, infine, questa compagnia si è rivelata essere anche abbastanza celere con gli update del sistema operativo distribuiti centralmente da Google: un motivo in più per scegliere uno smartphone Samsung. Procediamo dunque ora e scoprire le caratteristiche principali di ogni gamma di smartphone targata Samsung.