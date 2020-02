Miglior smartphone OnePlus: la nostra guida all'acquisto

Miglior smartphone OnePlus: quale comprare

OnePlus, ad oggi uno dei brand più apprezzati nell’ambito degli smartphone top di gamma, ha una storia davvero singolare. Il marchio cinese, oggi proprietà del colosso Oppo, nasce come proposta outsider per rompere le barriere con gli smartphone top di gamma dei marchi più noti, spesso discussi per i prezzi davvero troppo alti. Il primo modello di smartphone OnePlus, vale a dire OnePlus One, nasce da una collaborazione con il team Cyanogen, noto agli utenti più “smanettoni” nell’ambito del modding. Questo smartphone si distingueva per una scheda tecnica di primissima fascia ad un prezzo molto più abbordabile.

La particolarità dei primi modelli era la strategia di vendita: per poter acquistare uno smartphone OnePlus One, infatti, era necessario possedere un invito esclusivo, donato da un altro acquirente o comprato per vie traverse. Con il passare del tempo questa strategia si è persa, ma non la filosofia di OnePlus, ossia proporre dei veri top di gamma ad un prezzo concorrenziale. Tra alti e bassi, oggi il miglior smartphone OnePlus si è gradualmente avvicinato ai prezzi della concorrenza, pur mantenendo delle caratteristiche uniche e molto apprezzate dagli utenti. Non a caso, gli smartphone OnePlus sono tra i modelli a svalutarsi meno nel corso dei mesi dopo l’uscita di un nuovo modello.

Cosa contraddistingue il miglior smartphone OnePlus?

La caratteristica principale che da sempre ha contraddistinto i migliori smartphone OnePlus è senza dubbio la fluidità nell’uso quotidiano. Adottando sempre gli ultimi componenti in termini di processore e memoria RAM, questi smartphone hanno sempre garantito una navigazione di sistema ed una reattività generale quasi impareggiabili.

La seconda importante caratteristica che ha avuto una costante evoluzione da un modello all’altro è la qualità del display. In questo caso non parliamo di qualità solo in termini di risoluzione, quanto di specifiche e tecnologie che potessero accompagnare al meglio il concetto di velocità. Basti pensare all’ultima serie di OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro, contraddistinti da un display QHD+ e soprattutto da un refresh rate di 90 Hz. L’esperienza quotidiana, in questo modo, arricchisce ulteriormente quel concetto di fluidità alla base della filosofia degli smartphone OnePlus.

Le note dolenti, ma non impattanti

Che cosa, invece, non ha mai brillato negli smartphone OnePlus? Primo fattore tra tutti è più che altro un concetto: l’innovazione. Se da un lato, OnePlus ci ha abituato ad offrire sempre il meglio in termini di prestazioni, al contrario non si è mai distinta nell’integrazione delle ultime tecnologie al’interno dei propri smartphone. Basti pensare, ad esempio, alla mancanza a tutt’oggi della tecnologia di ricarica wireless all’interno degli smartphone OnePlus.

Secondariamente, qualche piccolo dubbio è sempre sorto dal punto di vista della qualità fotografica. Pur ammettendo che l’evoluzione nel corso degli anni è sempre stata costante, la scelta del miglior smartphone OnePlus non sempre coincide con il miglior smartphone per fare fotografie e registrare video.

Nonostante queste piccole osservazioni, è indubbio che il miglior smartphone OnePlus ha tutte le possibilità per competere ad armi pari con qualsiasi altro top di gamma sul mercato. Possibilità che aumentano se si pensa sempre al grande rapporto qualità/prezzo, nonostante tanti competitor siano sempre più afflitti da una svalutazione sempre più rapida dei loro modelli di punta.

I fattori che analizziamo per la scelta del miglior smartphone OnePlus

Per poter proporre la selezione definitiva dedicata al miglior smartphone OnePlus, abbiamo considerato diversi fattori per poter inserire o escludere determinati modelli dalla lista presente di seguito. Non è detto, infatti, che tutti i principali modelli siano presenti all’interno di questa selezione. Per la scelta sono stati tenuti in considerazione, rispettivamente: