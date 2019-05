Miglior smartphone LG: la nostra guida all’acquisto aggiornata mensilmente

Miglior smartphone LG: quale comprare

Se desideri acquistare un nuovo smartphone e ti trovi su questa pagina significa che hai già le idee ben chiare sulla tipologia di smartphone che preferisci, o semplicemente vuoi approfondire la gamma di dispositivi targati LG. Il brand sudcoreano rappresenta infatti da sempre un marchio evergreen nel panorama Android, essendo esso stato presente sin dagli albori tra le fila degli smartphone che per primi hanno adottato il robottino come sistema operativo per i propri telefoni. Ciò significa che LG, oltre ad essere uno dei marchi più prolifici e attivi nel settore, gode anche di un savoir-faire non indifferente, maturato in anni e anni d’esperienza nel settore degli smartphone Android, e nei feature-phone ancor prima di questi.

Sei rimasto soddisfatto dall’utilizzo del tuo smartphone LG e desideri acquistarne uno nuovo? Oppure desideri provare per la prima volta uno di questi prodotti? Per noi non c’è differenza: su questa pagina, in entrambi i casi, troverai tutte le informazioni che ti servono per acquistare il miglior smartphone LG che faccia maggiormente al caso tuo. In questa pagina andiamo infatti a descriverti tutte le famiglie di prodotto (ovviamente relegate al mercato smartphone) di questa compagnia: ti forniremo una visione a 360° sia degli smartphone più blasonati, come la serie top di gamma “LG G” o LG V”, ma anche di quelli più entry-level o particolari, come la gamma “LG X” o quella “LG Q”. Per ogni categoria ti suggeriremo poi il miglior smartphone LG di quella determinata serie di prodotti, basandoci su alcuni fattori quali la “freschezza” del prodotto, il suo rapporto qualità/prezzo, la sua reperibilità in Italia e la facilità con cui è possibile richiederne l’assistenza.

Perché acquistare proprio uno smartphone LG? Innanzitutto, come abbiamo detto, questa compagnia è attiva ormai da anni nel mercato degli smartphone Android, risultando così essere una compagnia con molta esperienza sulle spalle ed una buona qualità costruttiva dei propri prodotti. LG è inoltre un’azienda molto presente in Italia, con numerosi centri assistenza a disposizione dell’utente, facilmente raggiungibili nel caso qualcosa andasse storto durante la propria esperienza d’utilizzo. Per quanto riguarda la gamma di prodotti della compagnia, invece, LG mette a disposizione dell’utente una variegata selezione di dispositivi, che si adattano alle più disparate destinazioni d’utilizzo. LG è poi un’azienda innovatrice: molte volte abbiamo visto nuove soluzioni hardware ed estetiche equipaggiate per prime proprio sui telefoni della compagnia. Andiamo dunque ad analizzare le principali famiglie di prodotto del brand LG e scopriamo qual è il miglior smartphone LG che si adatta al meglio alle tue necessità.