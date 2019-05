Miglior smartphone fascia media: la nostra selezione aggiornata mensilmente

Motorola Moto G7 Plus

Tra i papabili per essere considerato il miglior smartphone fascia media – uno degli smartphone che più ci ha conviti negli ultimi tempi – c’è indubbiamente Motorola Moto G7 Plus, ultima edizione del noto medio-gamma a marchio Motorola (ora in mano a Lenovo) che si contraddistingue per buone prestazioni, unite ad un design ben riuscito e ad un’autonomia davvero da urlo. Questo smartphone arriva con un display Full HD da 6,24 pollici Full HD+ (2280×1080 pixel) e sposa un design a tutto schermo con un notch a goccia in alto sullo schermo che rende il look bello e attraente. Bello il retro realizzato in 3D Glass, con il corpo in vetro e le finiture in metallo: un bel salto in avanti rispetto al passato.

Le prestazioni sono davvero ottime: a bordo troviamo infatti un SoC Qualcomm Snapdragon 636, octa-core a 1.8 Ghz, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibili via micro SD. È poi presente un sensore d’impronte digitali installato sulla parte posteriore, subito sotto la doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 16 megapixel a colori e da uno secondario da 5 MP monocromatico con flash LED e apertura focale a f/1.8. Motorola Moto G7 Plus è un vero e proprio campione d’autonomia: il modulo batteria conta 3000 mAh, ma l’ottimizzazione software è incredibile e permette di godere di più di un giorno intero d’utilizzo. Lato software troviamo l’ultima release di sistema del robottino, Android Pie 9.0. Acquistate questo smartphone se state cercando il compromesso più assoluto tra qualità del dispositivo ed il suo prezzo.

Motorola Moto G7 Plus: la nostra prova

Il Motorola Moto G7 Plus è il punto di riferimento nella fascia media di mercato perché riesce ad essere competitivo su tutti i fronti: ha un design elegante e raffinato, grazie ad un display a tutto schermo con bordi e cornici ridotte e un notch a goccia non troppo invasivo, buone prestazioni e un comparto fotografico sopra la media. In più è leggero, sottile ed ergonomico, risultando il terminale perfetto per chi cerca una soluzione compatta da tenere bene in tasca. Dietro, la doppia fotocamera sporge molto ma se utilizzi la cover in silicone in dotazione non te ne accorgi e eviti di lasciare troppe impronte vicino al lettore per le impronte digitali, rapido e preciso.

Dal punto di vista delle prestazioni, il processore non è velocissimo e ha dei leggeri ritardi se messo sotto pressione, ma l’ottima personalizzazione Motorola (quasi stock) fa sì che la fluidità non manchi; non è un caso quindi che ottenga appena 118345 punti come benchmark su Antutu, appena sotto la media della sua fascia di prezzo. La doppia fotocamera posteriore è uno dei punti di forza del dispositivo essendo rapida e completa, con una buona resa cromatica in tutte le condizioni di luminosità; altrettanto buona quella anteriore che unisce un ottimo effetto Bokeh.

La batteria non è un problema e il dispositivo se la cava egregiamente fino al secondo giorno con un utilizzo medio e 5 ore di schermo acceso: con un uso intensivo è facile ipotizzare che arrivi comunque a fine giornata. Se poi hai problemi, basta collegare il caricatore da 27W in confezione per avere il massimo della carica in poco più di mezz’ora. Complessivamente Motorola ha (ri)fatto il miracolo per chi cerca un look aggressivo, buone fotocamere e prestazioni nella media: sotto i 300€ è un telefono da tenere in considerazione.