Miglior smartphone economico: come e quali scegliere

Miglior smartphone economico: quale comprare

Quando si parla di miglior smartphone economico è difficile capire immediatamente qual è il dispositivo che fa più al caso nostro. Meglio puntare esclusivamente sul prezzo o analizzare la scheda tecnica e spendere qualche decina di euro in più per avere caratteristiche tecniche migliori e un’esperienza d’uso generalmente superiore? Non esiste una risposta giusta o sbagliata, dipende dalle nostre inclinazioni.

Molto spesso chi cerca il miglior smartphone economico ha un budget a disposizione e vuole un terminale che sia in grado di far bene tutto e che costi meno di quella cifra. Ma è altrettanto vero che l’economicità di un dispositivo va bilanciata in base a ciò che offre: non basta un prezzo inferiore ai 150€ per essere eletto miglior smartphone economico, ma c’è bisogno di una riflessione più ampia che vada a ricercare il miglior rapporto tra qualità e prezzo possibile. E, secondo noi, questo discorso è valido per uno smartphone fascia bassa così come per uno smartphone top di gamma.

Proprio per questo motivo troverai in questa guida la nostra consueta divisione dei prodotti in tre fasce di prezzo: bassa, media e alta, che vanno a rispecchiare le dotazioni tecniche dei dispositivi, in cerca del miglior smartphone economico per tutte le esigenze e tutti i budget. Accanto ai migliori smartphone sotto i 200€, troverai così quelli più indicati se vuoi spendere tra i 200 e i 400€ e quelli per chi può permettersi una spesa più alta.

Qualcuno obietterà sul fatto che possa essere economico un device che costa più di 400€: ebbene, sappiamo che i valori in gioco sono differenti, così come le schede tecniche, ma abbiamo ritenuto che il bagaglio di funzionalità valesse comunque l’etichetta di miglior smartphone economico se rapportato al costo medio sul mercato. Prendiamo ad esempio un dispositivo OnePlus. Il brand cinese ha fatto della qualità la sua ragion d’essere: il suo obiettivo è proporre telefoni con la stessa qualità di un flagship rinomato ma alla metà del suo prezzo di listino. Così se un iPhone XS costa mediamente sui 1000€, uno OnePlus si aggira intorno ai 500€, puntando, grossomodo, sulla stessa scheda tecnica. Pensando in quest’ottica, è difficile non considerarli nella classifica del miglior smartphone economico.

Per cui abbiamo utilizzato lo stesso criterio per tutti i prodotti presenti in questa guida: ci siamo fatti guidare dal rapporto tra qualità e prezzo, cercando di proporre il miglior smartphone economico che ti permettesse di risparmiare il più possibile mettendo da una parte della bilancia la sua scheda tecnica e dall’altra il prezzo medio presente sul mercato. Il risultato è il miglior smartphone economico in circolazione: andiamo a vedere qual è il modello che fa per te in base ai tuoi gusti e alle tue necessità.