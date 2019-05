Smartphone dual SIM: finalmente non sono più un incubo

Smartphone dual SIM: quale comprare

Se fino a qualche anno fa i dual SIM erano catalogati come telefoni da evitare come la peste, il trend ha subito un improvviso cambio di direzione, merito sopratutto dell’arrivo sul mercato di telefoni con caratteristiche hardware ed estetiche tutt’altro che dozzinali. Se per alcuni questo genere di telefono può essere utile per abbinare due piani tariffari differenti, per esempio una scheda per le chiamate e una per la navigazione internet, per altri può rappresentare il giusto compromesso fra comodità e portabilità.

Quante volte è capitato di sfogliare distrattamente un volantino di prodotti telefonici scorgendo uno smartphone dual SIM X della casa Y ad un prezzo stracciato? Tante, tantissime volte. Poi magari si andava a fare qualche ricerca su internet e si veniva a conoscenza di tutta una serie di problemi e di limitazioni che di colpo facevano precipitare l’euforia del momento ai minimi storici.

Questo in passato era dovuto anche al genere di utenza a cui erano proposti questi terminali; per lo più persone che non avevano alcun interesse di avere fra le mani un prodotto fatto bene, ma piuttosto un telefono da usare esclusivamente come muletto – passatemi il termine. Il muletto – termine ormai noto a molti – è un telefono da battaglia usato principalmente per due scopi: non comportare ansia nell’acquirente derivanti dall’avere fra le mani un telefono costruito con materiali pregiati, e per essere usato unicamente come telefono su cui utilizzare due o tre applicazioni fondamentali (WhatsApp e Facebook in primis) e nient’altro.

“Scegliere un dual SIM non vuol dire più accontentarsi del meno peggio”. Fin a questo punto l’equazione telefono dual SIM = telefono dozzinale corrispondeva al vero ma, grazie sopratutto a due prodotti, la definizione ha preso tutta un’altra piega. Chi si avvicina al mondo degli smartphone dual SIM in questo periodo scopre con grande stupore la presenza di prodotti decisamente validi, seppur rinuncianti ad alcune scelte stilistiche reputate giustamente incompatibili ad un prodotto di questo genere.

Ovviamente bisogna tenere bene a mente alcuni criteri di scelta. Lo smartphone dual SIM deve fare bene una cosa: gestire al meglio le due schede SIM, lasciandoti comunque la possibilità di espandere la memoria del tuo smartphone per film, musica o app particolarmente pesanti. Per questo abbiamo deciso di effettuare la nostra ricerca cercando soltanto smartphone con triplo slot – ossia con due slot per due nano SIM più un terzo spazio per la micro SD – oppure telefoni limitati al doppio slot, ma con una capacità di storage superiore ai 256 GB, in modo tale da permetterti di usare due numeri di telefono pur garantendoti spazio a sufficienza in memoria. Una volta scelti questi modelli abbiamo preso in considerazione soltanto quelli che ci assicuravano un’ottima fluidità di sistema, con ottime prestazioni di base.

Vediamo quindi di guidarvi all’acquisto di uno smartphone dual SIM che possa fare al caso vostro. Di seguito troverete varie proposte di dispositivi che possono accompagnarvi nel quotidiano, da quelle più economiche e accessibili a quelle più costose. Abbiamo ovviamente scelto solo prodotti recenti, usciti al massimo nell’ultimo anno o poco più indietro, garantendovi così le ultime soluzioni hardware, perfettamente in linea con il contesto odierno. Andiamo dunque ad analizzare i migliori smartphone dual SIM, elencati qui sotto in ordine di prezzo.