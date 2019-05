Miglior smartphone cinese: la nostra guida all’acquisto aggiornata mensilmente

Miglior smartphone cinese: quale comprare

La ricerca del miglior smartphone cinese si è evoluta nel corso del tempo: siamo passati da prodotti di qualità scadente, fatti di plastica e con una scheda tecnica che provava soltanto lontanamente ad avvicinarsi agli smartphone top di gamma, a dei telefoni che sono in grado di competere con chiunque e sotto ogni punto di vista. Attualmente, il miglior smartphone cinese corrisponde al miglior telefono presente sul mercato, battendo la concorrenza di produttori statunitensi o europei in termini di prestazioni e di potenza.

L’enorme successo di Huawei – oramai stabilmente al secondo posto della classifica dei maggior venditori di smartphone al mondo – riflette la qualità e l’affidabilità del miglior smartphone cinese, mettendoti al riparo da brutti scherzi: se sceglierai uno dei prodotti presenti in questa guida, ti metterai in tasca un telefono sicuro, facile da utilizzare e soprattutto duraturo.

Perché acquistare il miglior smartphone cinese? Perché il mercato orientale offre una qualità media e un prezzo praticamente inavvicinabile ai brand al di fuori della Cina. Oramai non è più necessario scendere a compromessi per avere un telefono buono, ad un prezzo corrispondente alla metà di un top di gamma: Honor o Xiaomi hanno dimostrato ai loro utenti che è possibile confezionare un telefono di design, potente al punto giusto e con un prezzo sensibilmente più basso.

Come è possibile? Honor è un sotto-brand di Huawei e può utilizzare i suoi componenti realizzando telefoni più economici e a buon prezzo, mentre Xiaomi punta sulla vendita “all’ingrosso”: in buona sostanza, punta a vendere enormi quantità di dispositivi con cui fare cassa. Avendo una percentuale di ricarica del 5% – ad esempio, se Xiaomi spendesse cento euro per realizzare un telefono, questo stesso smartphone non sarebbe venduto a più di 105€ – è normale che riesca a produrre il miglior smartphone cinese senza pesare troppo sul portafoglio degli utenti.

Per questo motivo per scegliere il miglior smartphone cinese ci siamo basati sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi per scegliere il miglior smartphone cinese da inserire in questa guida: abbiamo cercato processori Qualcomm (o proprietari) per avere ottime prestazioni, fotocamere all’altezza e una batteria in grado di arrivare tranquillamente a fine giornata. Poi abbiamo cercato dispositivi che avessero una buona ergonomia per essere utilizzati in maniera semplice e comoda.

Infine, abbiamo suddiviso i prodotti in ordine di prezzo in modo da trovare il miglior smartphone cinese del mercato. Questa guida, come le altre che produciamo, è monitorata e aggiornata mensilmente e presenta solo ed esclusivamente dispositivi usciti sul mercato nell’ultimo anno: questo garantisce la certezza di avere smartphone recenti, potenti e prestazionali. Andiamo a vedere qual è il miglior smartphone cinese che abbiamo selezionato per te.