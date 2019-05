Miglior smartphone Android: la nostra personale selezione

Miglior smartphone Android: quale comprare

Quando si ha qualche soldo in tasca e si ha intenzione di investire in uno smartphone Android, avere qualche buona conoscenza è fondamentale. Android, essendo un sistema libero e aperto, ha finito per essere il protagonista principale nel mercato dei cellulari: i prodotti con Android sono tantissimi, ciascuno con le proprie uniche caratteristiche e con esperienze d’uso tutte diverse. Ma qual è il miglior smartphone Android?

Insomma, scegliere è difficile, a meno che non si voglia passare ore e ore davanti al computer cercando di capire paroloni come quad-core, milliampere, megapixel, e via discorrendo. E nonostante un certo livello di informazione, il rischio di incappare nel prodotto “tutto numeri e niente soddisfazioni” c’è eccome. Per questo motivo abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre capacità di giudizio in una guida dedicata esclusivamente alla ricerca del miglior smartphone Android. Questa pagina non vuole essere un raccoglitore dei dispositivi più chiacchierati del momento, né uno spazio facile per marchette: qui troverete i soli dispositivi che noi dello staff accetteremmo di comprare con i nostri risparmi, al prezzo giusto e nel negozio giusto.

Nel selezionare i prodotti che troverete qui sotto abbiamo tenuto conto di diverse variabili che abbiamo considerato come fondamentali per reputare ogni smartphone presente in questa guida come il miglior smartphone Android, perlomeno per quanto riguarda la propria fascia di prezzo. In primis abbiamo ovviamente optato per smartphone Android più recenti, sbarcati sul mercato nell’ultimo anno e per questo dotati delle ultime versioni del robottino. L’altro parametro che abbiamo tenuto maggiormente in considerazione è stato il rapporto qualità/prezzo dei dispositivi sottostanti: i prodotti che troverete nella nostra selezione avranno sempre e comunque un occhio di riguardo per il vostro portafogli, con dei limiti sostanziali per quanto riguarda gli smartphone top di gamma, che per forza di cose avranno un prezzo di listino maggiore. Ad ogni modo ci siamo assicurati di elencarvi solo i dispositivi con i prezzi più bassi presenti sui principali e-commerce del Paese.

Sul lato tecnico, poi, abbiamo selezionato con minuziosità solo dispositivi dotati dei migliori componenti: per quanto riguarda i processori abbiamo preferito soluzioni Qualcomm, HiSilicon Kirin o Exynos, di alta gamma, mentre sul fattore autonomia abbiamo optato per smartphone con batterie molto capienti, in modo tale che i nostri dispositivi nuovi di zecca non ci abbandonino dopo poche ore d’utilizzo. La maggior parte dei device che troverete qui sotto, poi, sarà dotata di scocche in metallo, più durevoli, mentre la quasi totalità di essi arriverà in dotazione di un comodo sensore d’impronte digitali, anche sui modelli più economici.

Abbiamo pensato di schematizzare questa guida in tre parti, corrispondenti a tre differenti fasce di prezzo, in ordine crescente. Ogni prodotto sarà indicato con un prezzo consigliato (potrebbe non essere affatto quello di listino) e sarà accompagnato dai link all’acquisto tramite i negozi più sicuri e dai prezzi più accettabili. Nelle nostre possibilità, cercheremo di inserire anche eventuali offerte a scadenza. Come già detto in apertura vi ricordiamo inoltre che questa pagina resterà costantemente aggiornata nel tempo. Se volete, potete aggiungerla ai preferiti del vostro browser in modo che, nel periodo dell’anno in cui avrete intenzione di cambiare il vostro cellulare, avrete sempre a portata di mano i consigli più affidabili sul prodotto da non lasciarsi scappare. Pronti a scoprire il miglior smartphone Android che fa più per voi? Buona lettura!