Miglior smartphone 300 euro: ecco i migliori nella nostra selezione

Miglior smartphone 300 euro: quale comprare

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha subito un lungo processo di assestamento che ha scombussolato la storica divisione in fasce di prezzo. Una volta c’erano Apple e Samsung che erano di gran lunga i prodotti migliori in circolazione, difficilmente raggiungibili dagli altri; adesso, la competizione si è evoluta a tal punto da abbattere ogni distanza. I medio-gamma sono cresciuti tantissimo, proponendo un’ottima combinazione tra macchine fotografiche, batterie e materiali degna di un top di gamma; mentre i modelli di punta hanno risposto cercando di osare al massimo dal punto di vista della ricerca e sviluppo, portando così un aumento indiscriminato dei costi, superando la fatidica quota “mille euro” con l’arrivo di iPhone X. Invece di cercare di giocare al ribasso, le case costruttrici hanno deciso di “creare” una nuova gamma, quella “super-premium” dove far ricadere dispositivi di lusso e inarrivabili per le tasche di tutti.

Ma se non hai bisogno di un device dalle prestazioni davvero fuori dal comune, possiamo affermare con certezza che scegliere tra i miglior smartphone 300 euro (inteso come limite di spesa) ti consente di avere in mano un ottimo prodotto, un device che avremmo inserito tra i migliori del circuito soltanto fino a un paio di anni fa. Sono lontani i tempi in cui bisogna sborsare tante centinaia di euro per metterti in tasca un prodotto di qualità e che ti offrisse delle ottime prestazioni; oggi aziende come Xiaomi o Honor sono in grado di replicare la qualità di un top di gamma, proponendoti un prezzo decisamente inferiore.

Quindi, quale scegliere tra i miglior smartphone 300 euro? Noi abbiamo cercato di raccogliere i migliori telefoni che costassero meno di 300€ iniziando a scegliere in base al rapporto tra qualità e prezzo. Qui troverai soltanto cellulari ben realizzati, con un design elegante e in grado di offrirti velocità e fluidità d’uso grazie ai migliori processori in circolazione (quindi Qualcomm o proprietari). Poi abbiamo esteso la nostra selezione ai modelli usciti nel corso degli ultimi due anni valutando la loro scheda tecnica, senza discriminare eventuali ribassi per modelli nati come top di gamma – come ad esempio LG G6 uscito un anno fa e che è si può catalogare come uno dei miglior smartphone 300 euro, visto che si trova disponibile all’acquisto a 290€. Infine, abbiamo cercato di selezionare le migliori offerte sui principali siti di e-commerce conosciuti, Amazon su tutti. Procediamo dunque con la nostra guida all’acquisto dei miglior smartphone 300 euro sul mercato.