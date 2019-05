Miglior smartphone 250 euro: scopri quale acquistare nella nostra guida

Huawei Mate 20 Lite

All’interno della selezione per il miglior smartphone 250 euro, inseriamo lo Huawei Mate 20 Lite perché è probabilmente la miglior scelta in termini di rapporto tra qualità e prezzo. Il display Full HD+ da 6,3 pollici è brillante, ampio e davvero luminoso: in più è racchiuso in un design borderless che estende lo schermo fino al suo limite, oltre a essere particolarmente resistente in quanto realizzato in Corning Gorilla Glass. Ma è dietro lo schermo, subito sopra il lettore per le impronte digitali che si nasconde una vera e propria chicca: una doppia fotocamera posteriore da 20+2 MP composta da un sensore principale e da una camera dedicata a migliorare l’effetto Bokeh per la tua modalità Ritratto.

Sotto la scocca c’è il buon processore Hisilicon Kirin 710 – octa-core a 2.2 GHz – dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione sommati all’ottimizzazione Huawei che dà sempre buoni risultati in termini di velocità e comodità d’uso. Buonissima anche la fotocamera frontale da 24 MP che assicura selfie di qualità con un maggior numero di amici o dettagli dello sfondo. Perfetto per chi guarda oltre le apparenze ma bada alla sostanza e con l’ottima fotocamera e la buona ottimizzazione hardware-software dei cinesi, sotto ai 250€ questo Mate 20 Lite è praticamente un affare.

Huawei Mate 20 Lite: la nostra prova

Huawei Mate 20 Lite è il modello di riferimento nella fascia media di mercato unendo un ottimo design a prestazioni solide. Esteticamente ci è piaciuto molto sia frontalmente – nonostante ci sia un notch importante in alto sullo schermo – che posteriormente dove la scocca in vetro dona un bel look mescolata al profilo in metallo; unica pecca: trattiene molto le impronte. La doppia fotocamera è disposta a semaforo nella zona centrale, subito sopra l’ottimo lettore per le impronte digitali, preciso e puntuale. Parlando del display, il telefono offre uno schermo luminoso e ottimizzato davvero bene in termini di colori e di angoli di visione.

Sotto la scocca, il processore se la cava bene anche se messo sotto pressione con film MKV, giochi e app pesanti. La personalizzazione Huawei è piena di app pre-installate ma questo non frena il multitasking e la fluidità d’uso che continua ad essere tra le migliori in questa fascia di prezzo: una conferma che arriva anche dall’analisi dei benchmark su Antutu dove il device ottiene 138329 punti, in linea con gli altri dispositivi allo stesso prezzo. Parlando delle fotocamere, Huawei sfrutta il grande lavoro per la serie P, portando qualche innovazione anche sul Mate 20 Lite riscontrando un buon risultato soprattutto in condizioni perfette di luminosità; da rivedere le prestazioni della camera appena il sole decide di tramontare. Va meglio con la doppia camera anteriore che riesce a realizzare scatti davvero buoni con un’ottima modalità Ritratto.

Il cavallo di battaglia del dispositivo è l’autonomia, in grado di arrivare fino a due giorni di utilizzo con un uso medio a base di mail e social; se ci aggiungi giochi e app pesanti è possibile che tu debba metterlo in ricarica a fine giornata. Il caricatore da 5V/2A impiega all’incirca due ore per ricaricare completamente il device. Insomma, parliamo di un telefono solido e in grado di accontentarti in ogni tua necessità: quello che si chiede quando cerchiamo uno smartphone premium a meno di 300€.