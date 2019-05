Miglior smartphone 200 euro: la nostra selezione aggiornata mensilmente

Wiko View 2 Plus

Chi cerca il miglior smartphone 200 euro può essere alla caccia di un device che risponda ai principali trend del 2018: schermo borderless in 18:9, scocca ad effetto cromato e il notch in bella vista. Ecco, il Wiko View 2 Plus è nato proprio per questo: per rendere “il lusso democratico”, come recita il claim scelto dall’azienda francese. Il cellulare Wiko è il primo ad avere il rapporto d’immagine in 19:9 a costare meno di 200€: la cosa che colpisce subito è la buona ergonomia dovuta a dimensioni tutto sommato compatte, nonostante si tratti di un display da 5,93 pollici con risoluzione HD+ (1528 x 720 pixel) che unisce un design premium fatto da cornici e bordi davvero sottili a cui si unisce il notch in alto, in bella vista, e una scocca ad effetto cromato che riflette la luce in base all’inclinazione del telefono.

Buona anche il resto della scheda tecnica con un processore Qualcomm Snapdragon 450 – octa-core da 1.8 GHz – accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili tramite micro SD, una doppia fotocamera posteriore da 12+12 MP con apertura ƒ/2.0, auto HDR e stabilizzazione dei video e una batteria da 4000 mAh. Lo consigliamo a chi cerca uno smartphone che abbia un look aggressivo, col notch e che sia in grado di assicurare ottime prestazioni di base, soprattutto in termini di fluidità d’utilizzo.

Wiko View 2 Plus: la nostra prova

Spazio all’estetica e all’autonomia per questo Wiko View 2 Plus che è la versione rivista e corretta del modello uscito appena un anno fa. La casa francese ha deciso di inserire una batteria più grande e raddoppiare la fotocamera per competere al meglio nella fascia agguerritissima sotto ai 200€. E per farlo Wiko ha scelto di puntare sul design con un look bello e intrigante, particolarmente indicato per chi ama il notch – che è bello grande e un po’ invasivo, sia frontalmente che nella parte posteriore dove la scocca a effetto lucido cambia colore in base all’inclinazione della luce – peccato trattenga tantissime impronte per cui sarà necessaria una cover.

Lo schermo è ottimizzato bene e ha degli angoli di visione davvero accentuati con una buona resa cromatica, ma non brilla per luminosità, anzi, sotto la luce diretta del sole è davvero difficile riuscire a leggerci con chiarezza. Non va molto meglio dal punto di vista delle prestazioni considerando che il processore non è esattamente il più performante e può andare in crisi nelle sessioni di multitasking più ardite o con app e giochi troppo pesanti – difficile la visione di film MKV: torna quindi il benchmark da 72776 punti ottenuto con Antutu, leggermente sotto la media di mercato nella sua fascia di prezzo. La doppia fotocamera posteriore si difende bene nelle migliori giornate di sole e dimostra di avere un gran bel potenziale dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo, ma va molto in difficoltà in condizioni di scarsa luminosità.

Il cavallo di battaglia è l’autonomia grazie ad una buona gestione della bella batteria da 4000 mAh che regge fino a 6,5 ore di schermo acceso giornaliero, scavallando tranquillamente la seconda giornata senza aver bisogno di ricaricare. Il caricatore in dotazione da 5V/2A impiega due ore all’incirca per una ricarica completa.