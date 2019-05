Miglior smartphone 150 euro: ecco i migliori modelli su cui puntare

Xiaomi Mi A2 Lite

Lo Xiaomi Mi A2 Lite è la scelta migliore per chi vuole un telefono che costi meno di 150 euro e abbia tutti i trend del momento: dal rapporto d’immagine in 19:9, al design a tutto schermo, uniti ad una buona ergonomia dovuta a dimensioni tutto sommato compatte e ad un look modernissimo. Partiamo dallo schermo: il Mi A2 Lite monta un pannello da 5,84 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2280 pixel comprensivo di notch in alto sullo schermo che si trasforma in un retro scintillante grazie all’effetto cromato, che riduce aloni e impronte fastidiose, oltre a riflettere i colori che la circondano, cambiando così veste in ogni occasione.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 625 – octa-core da 2 GHz – accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile tramite micro SD. Dal punto di vista fotografico, troviamo una doppia fotocamera posteriore da 12 +5 MP (con sensore per il calcolo della profondità di campo) e una anteriore da 5 MP. Uno dei punti di forza del device è la batteria da 4000 mAh, in grado di arrivare tranquillamente a fine giornata. Può essere il telefono ideale se cerchi uno smartphone che sia capace di fare tutto (app, foto, multitasking e così via) e abbia un look decisamente nuovo e aggressivo.