Miglior smartband: dispositivi indossabili per tutti i polsi

Miglior smartband: quale comprare

Fitbit, Garmin, Huawei, Samsung e tante altre hanno in comune una particolare linea di prodotti indossabili: le smartband. Per tutti quelli che in questi anni hanno vissuto insieme al rover Curiosity su Marte e non hanno idea di cosa sia una smartband, sappiate che questa guida all’acquisto vi permetterà non solo di capirne e apprezzarne i punti di forza, ma anche di scegliere la miglior smartband in relazione alla loro fascia di prezzo. Le smartband non sono altro che piccoli device che permettono di monitorare alcune specifiche funzioni attraverso determinati sensori presenti al loro interno, come: il conteggio dei passi e le calorie consumate, il battito cardiaco, l’impermeabilità e la qualità del sonno. Questi fattori che abbiamo appena descritto sono essenzialmente i criteri di selezione ai quali facciamo riferimento realizzando la selezione dei migliori prodotti di questa guida.

Quindi, partendo dal primo criterio, ovvero il tracking di passi e le calorie bruciate, andiamo a selezionare smartband munite di giroscopio e accelerometro; questi elementi permettono al dispositivo di registrare i movimenti della smartband e quindi del corpo. Tali caratteristiche base non sono che la chiave da dover utilizzare soprattutto in rapporto al proprio regime alimentare e alla propria attività fisica, così da capire effettivamente se il proprio fabbisogno giornaliero si sposa bene con il proprio sport – qualunque esso sia.

Proseguendo è da prendere in considerazione tutto ciò che riguarda il tracking del battito cardiaco. Qui facciamo riferimento al sensore HR posto sul retro di questi dispositivi, ovvero un sistema che, a contatto con il polso, riesce ad intercettare il battito in modo piuttosto accurato. Il nostro obbiettivo è sempre quello di permettere allo sportivo di valutare in maniera affidabile la qualità del proprio allenamento, e per fare questo non potevamo inserire nella guida device con sensori HR poco precisi. Questo sensore è costituito da due elementi: una luce LED ed un fotodiodo. La prima serve ad illuminare la regione posta immediatamente sotto il sensore, mentre il secondo registra la variazione di luminosità data dal passaggio o meno del sangue. Questa differenza viene poi analizzata dalla componente software e tramutata in quel valore che leggiamo come battito cardiaco.

Stessa cosa per quanto riguarda un altro importante criterio per ricercare la miglior smartband: l’impermeabilità. Infatti, se un tempo il contatto con i liquidi poteva essere proibitivo, deleterio, la quasi totalità delle smartband permettono adesso di essere immerse sott’acqua. Spesso le miglior smartband offrono certificazione IP67, il che indica un prodotto con protezione completa contro l’ingresso delle polvere e resistenza all’immersione fino ad 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questa è resa possibile grazie ad una particolare costruzione del case che permette all’acqua e alla polvere di non penetrare al suo interno. Forti di ciò, selezioniamo smartband con un valore di impermeabilità minima pari ad un metro, escludendo invece quelle che si limitano a garantire la protezione per qualche schizzo di acqua.

L’ultimo criterio di selezione riguarda il tracking della qualità del sonno. Oggigiorno le smartband permettono di immagazzinare questi dati, arrivando anche ad offrire consigli su come migliorare questo importante aspetto della nostra vita. Il tracking avviene sfruttando gli stessi sensori che abbiamo visto prima per quanto riguarda il tracciamento dei passi e, in alcuni casi, viene abbinato anche il valore relativo al battito cardiaco – zero movimento sommato ad un battito lento, molto spesso indica che si è in fase di riposo. Vista l’importanza di questo elemento, puntiamo sempre l’attenzione sui modelli in grado di offrire un buon tracking del sonno.

Capiti i punti cardine della categoria dunque, addentriamoci alla ricerca della miglior smartband approfondendo ogni fascia di prezzo disponibile. Ci preme sottolineare che ognuna di esse è una miglior smartband nel suo range di prezzo, pertanto la più economica non sottintende compromessi tali da inficiarne l’utilizzo quotidiano.