Miglior smartband economico: restare in forma spendendo poco

Miglior smartband economico: quale comprare

In questa guida sulle miglior smartband economico scopriremo quali sono i prodotti più adatti al fitness tracking avendo come obbiettivo quello di non sforare il confine dei 100€. Il limite che ci siamo posti non è stato scelto a caso: infatti, molto spesso superando questa fascia di prezzo è facile iniziare ad incontrare soluzioni indirizzate ad utilizzi un po’ più specifici, meno amatoriali, come la corsa, il nuoto, la bicicletta e via discorrendo. I modelli proposti in questa guida vi dimostreranno come la comparazione economico uguale scadente non è sempre valida, soprattutto tenendo in considerazione gli ottimi feedback che questi prodotti hanno ricevuto nel corso degli ultimi mesi.

Essendo una guida improntata su prodotti estremamente economici, è facile trovare wearable che hanno venduto più di altri – difficile non citare la Mi Band 3 di Xiaomi. Nonostante questo, ogni fitness tracker qui proposto è stato scelto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, nonostante il prezzo abbordabile, la stragrande maggioranza dei prodotti che vi consigliamo sono sono provvisti del sensore HR per il battito cardiaco, mentre altre come la Fitbit Flex 2 sfoggiano tecnologie in grado di tracciare automaticamente il tipo di attività fisica svolta.

Come sempre iniziamo a prendere in considerazione il modello più economico arrivando pian piano a quello più costoso; tutti, indipendentemente dal prezzo, vi permettono di tracciare la vostra attività fisica senza alcun tipo di problema, potendo anche contare su applicazioni companion di alta qualità.