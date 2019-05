Miglior smartband cinese: ecco i prodotti da prendere in considerazione

La nostra analisi

Come selezioniamo i prodotti

Tutte le miglior smartband cinese presenti all’interno delle nostre guide agli acquisti sono state selezionate attraverso una serie di step che definiamo come “metodo Ridble”. Si tratta di un modus operandi che abbiamo sviluppato e perfezionato nel corso del tempo e che si compone di 4 fasi.

Qualsiasi smartband cinese entra nei nostri radar a seguito della sua ufficializzazione da parte dell’azienda. Elementi come rumors, indiscrezioni, fughe di notizie e quant’altro non ci interessano. Tramite l’utilizzo di varie fonti (comunicati stampa, inviti ad eventi ecc..) ogni Specialist di Ridble raccoglie l’ufficialità sull’esistenza dei prodotti appartenenti alla sua categoria di competenza.

L’annuncio non è però un requisito di per sé valido per poter essere preso in considerazione per l’inserimento nelle nostre guide all’acquisto. I dispositivi di turno, in questo caso le miglior smartband cinese annunciate, devono raggiungere un requisito necessario: l’eleggibilità. Ciò significa che soltanto i prodotti realmente acquistabili in Italia (online o offline) sono eleggibili di poter essere inseriti nelle guide all’acquisto.

Se i primi due principi sono stati rispettati, allora si può passare alla terza fase, quella della prova. I prodotti in vendita vengono infatti testati affinché lo Specialist possa conoscerne da vicino punti di forza e debolezza al fine di esprime un giudizio generale. Inoltre, in questa fase, lo Specialist si fa un’idea di quali esigenze di acquisto il prodotto è in grado o meno di soddisfare, in modo da consigliare in maniera precisa il tipo di smartband che l’utente sta cercando.

Infine, i prodotti che ottengono un giudizio positivo sono selezionati per essere inseriti nelle guide all’acquisto. Questa fase è ripetuta almeno una volta al mese visto l’aggiornamento mensile delle guide all’acquisto. Quindi lo Specialist almeno una volta al mese mette in discussione tutti i prodotti che ha precedentemente selezionato e decide se inserire o meno i nuovi prodotti che nel frattempo ha testato.

Se vuoi saperne di più del metodo Ridble visita la nostra pagina come lavoriamo.

Test tecnici

I test che mi hanno portato alla scelta delle miglior smartband cinese tengono in considerazione il parco sensori presenti in essa in confronto al rapporto qualità/prezzo. Durante la fasi di valutazione ho avuto modo di provare dozzine di smartband estremamente economiche ma caratterizzate da sensori non troppo precisi. È in questi frangenti che ritengo essenziale confrontare i dati raccolti da queste smartband con quelli carpiti da dispositivi di fascia alta, riconosciuti da tutti come veri punti di riferimento del settore.

Ecco quindi che i miei test mi hanno visto valutare il grado di precisione dei dati raccolti dalle smartband cinese. Ogni dispositivo in test è stato indossato per diverse settimane, 24/7, con un confronto continuo dei dati carpiti dalla smartband in test e quella usata come “controllo”. Solo i dispositivi oggettivamente validi hanno superato la fase di selezione e sono entrati a far parte della lista di prodotti che vedete in questa guida all’acquisto.

Infine, ho riservato un occhio di riguardo anche per le applicazioni mobile companion. In questo caso sono andato a valutare il tipo di informazioni mostrate all’utente, l’eventuale presenza di informazioni aggiuntive (ad esempio le fasi cardio per i prodotti muniti di sensore HR) e la frequenza di aggiornamento con cui le varie aziende correggono eventuali bug.