Miglior robot da cucina Kenwood: la nostra guida alla scelta del robot ideale

Kenwood Multi Pro Home FDP645WH

Continuiamo la nostra guida al miglior robot da cucina Kenwood con un prodotto che fa degli accessori, ancora una volta, il suo punto forte. Parliamo del Kenwood Multi Pro Home FDP645WH, robot da scegliere per chi ha una casa e vuole godere del “tutto in uno”, sempre intendendo il prodotto come motore per il taglio o operazioni simili. Dal formato Pro Home si deduce il target: una casa, magari di più persone, che cucina quotidianamente o quasi.

Il robot di base è un mixer da 1000 Watt ad intensità variabile e dotato della funzione Pulse. Questo risulta essere piuttosto potente ed efficace per la sminuzzatura di verdure ed altri alimenti al suo interno, mediante il disco classico. In dotazione però, giungono anche due dischi aggiuntivi: uno per grattuggiare finemente ed uno per affettare. Ma non finisce qui, no no. Oltre alla ciotola in sé, molto ampia da ben 3 litri di capienza massima, si aggiungono: un bicchiere in plastica per la funzione frullatore da 1,5 litri, un mini-sbattitore per montare panna e simili, una lama impastratice (discreta) per realizzare creme ed impasti ed, infine, uno spremiagrumi.

C’è davvero di tutto, per un prodotto dal design semplice, bianco in plastica, tanto quanto sobrio. Difficile, se non impossibile, trovare un prodotto così completo, con una potenza discreta e ad un prezzo così contenuto. Fateci un pensierino se volete un robot da cucina Kenwood che sostituisce una vasta serie di elettrodomestici.