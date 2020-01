Come assemblare un PC: scelta e montaggio del processore

Miglior processore quale comprare

Le aziende rilevanti nel panorama delle CPU per ambienti desktop sono solamente due. La scelta si riduce fra i processori Intel ed i processori AMD che si ramificano a loro volta in molteplici modelli. Orientarsi all’acquisto può essere perciò difficile, ma diamo prima di tutto una chiara descrizione delle caratteristiche della CPU:

Numero di core: i processori sono composti da core, i cervelli effettivi del computer che lavorano armoniosamente insieme per elaborare i dati necessari. Questi core possono inoltre implementare un’altro core logico, raddoppiandone i thread e rendendo più efficiente la pipeline di esecuzione. In questo caso i thread rappresentano la sequenza di istruzioni che il processore è in grado di svolgere in un determinato istante. Complessivamente questa è la caratteristica più importante ed influente nella performance della CPU.

Frequenza di clock: il numero di operazioni per secondo che ogni core è in grado di svolgere, espressa in GHz. Anch’essa importante, ma solitamente secondaria rispetto al numero di core.

Memoria cache: una velocissima memoria di piccole dimensioni che affianca il processore.

Sono queste a definire le capacità di un processore PC, senza dimenticare l’architettura con cui sono implementate. Quest’ultima è il design alla base di una CPU che, in pratica, determina l’efficacia delle caratteristiche sopramenzionate e l’efficienza con cui saranno svolte. Le ultimissime architetture Intel Coffee Lake ed AMD Ryzen si equivalgono abbastanza su questo fronte, rendendo le soluzioni di entrambe le parti altrettanto valide. Nonostante possa sembrare scontato, non è sempre stato così in passato.

Compatibilità dei componenti

Inoltre è bene sottolineare l’aspetto della compatibilità. La scheda madre ed il processore sono componenti strettamente legati. Questo significa che un processore Intel è compatibile esclusivamente con una scheda madre Intel, allo stesso modo, un processore AMD è compatibile solo con una scheda madre AMD. Detto questo, tutto il resto della componentistica PC può essere intercambiabile fra i due sistemi, tranne qualche rarissima eccezione.

Andando più nel dettaglio, la compatibilità fra la scheda madre ed il processore è principalmente indicata dal socket, lo slot fisico dove la CPU viene installata. Una determinata famiglia di processori possiede uno specifico socket che deve inevitabilmente corrispondere a quello della scheda madre. Nessuna preoccupazione, le nostre guide prendono in considerazione solo i componenti di ultimissima generazione, assicurando la consistenza e la compatibilità dei prodotti consigliati.

Chipset e schede madri

Infine, le schede madri sono identificate tramite il chipset, ovvero il bus di comunicazione fra la CPU ed il resto dei componenti. È quest’ultimo a definire, a grandi linee, le caratteristiche implementabili, estendendo o limitando le potenzialità della configurazione. Il chipset è una sigla alfanumerica ampiamente utilizzata per suddividere l’offerta di schede madri. Una panoramica completa di tutti i dettagli è disponibile all’interno della nostra guida alla migliore scheda madre. Vediamo di fare un recap dell’argomento dando le chiavi di lettura delle più recenti CPU Intel e CPU AMD.

Processore Intel Coffee Lake

Modelli : Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 (serie 8000), Intel Pentium, Intel Celeron

: Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 (serie 8000), Intel Pentium, Intel Celeron Socket : LGA1151

: LGA1151 Scheda madre: chipset Z370, B360, H310 (serie 300)

Processore AMD Ryzen

Modelli : AMD Ryzen 7 / 5 / 3

: AMD Ryzen 7 / 5 / 3 Socket : AM4

: AM4 Scheda madre: chipset X470, X370, B350, A320 (serie 400 / 300)

Questo dovrebbe far chiarezza su tutte le nomenclature utilizzate e su come distinguere le soluzioni delle due aziende. In ogni caso, ricordiamo che queste guide esistono proprio per guidarvi all’acquisto senza troppi grattacapo, perciò non fatevi troppi problemi se non ricordate i dettagli dei prodotti. Vi basterà seguire la linearità delle nostre guide per ottenere la configurazione ideale. Veniamo finalmente al dunque con la selezione di miglior processore per ogni fascia di prezzo.

Attenzione! A meno che specificato diversamente, i processori AMD Ryzen non dispongono di grafica integrata ed è perciò essenziale l’affiancamento di una scheda grafica dedicata. Ciò vuol dire che le uscite video delle schede madri AMD non potranno funzionare, dovendo necessariamente utilizzare quelle di una scheda video dedicata. L’unica eccezione sono i processori targati AMD Ryzen Vega che, generalmente, tendiamo a non consigliare per motivi di compatibilità.