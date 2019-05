Miglior processore Intel per gaming: come e quale scegliere

Miglior processore Intel per gaming: quale comprare

La CPU è di fatto responsabile per il funzionamento di pressoché quasi ogni aspetto del PC. Per decidere quale sia il miglior processore Intel per gaming in relazione al proprio budget, quindi, è fondamentale sapere quali sono gli elementi che maggiormente impattano la sua resa.

Core, frequenza, cache, socket…cosa sono?

Indipendentemente dal brand della CPU, il primo punto da analizzare – oltre alla tipologia di socket presente, così da assicurarsi che sia compatibile con la propria scheda madre gaming – è la quantità core e thread che vanta il prodotto in questione. Questi due aspetti, infatti, determineranno quante unità processanti ha a disposizione un processore e quindi consentirà immediatamente di capire quali siano effettivamente le potenzialità della CPU.

L’altra cosa davvero fondamentale da valutare è la velocità, o frequenza di lavoro, dei core e thread sopracitati. Questo valore – misurato in GHz – rappresenta in maniera diretta quanti calcoli è in grado di effettuare ogni secondo l’unità processante. Questi due valori (core/frequenza) sono sicuramente i più impattanti per determinare le potenzialità del modello in questione, ma non solo gli unici due punti da guardare. Un altra caratteristica importante, infatti, è la quantità di memoria cache disponibile. Questa determinerà quanti MB è in grado di salvare in via temporanea il processore per risparmiare tempo di caricamento durante i suoi calcoli, e più grande è maggiore sarà il suo livello d’efficienza.

Modelli K e non K: cosa cambia?

Quando si tratta di modelli Intel, bisogna anche dire che esistono due tipologie di CPU comunemente disponibili: i modelli Intel “base” e quelli con una K in fondo al loro nome. Intel è ben nota ed apprezzata per l’affidabilità e longevità superiore alla media dei suoi processori, che sono ben tarati di fabbrica per offrire con i loro valori di clock originali il migliore rapporto tra performance ed aspettativa di vita.

Detto questo, però, gli utenti che desiderano ottenere il meglio del meglio a livello di prestazioni vorranno avere la possibilità di overclockare il processore, ed i modelli K permettono di effettuare overclocking. L’unica raccomandazione che vi facciamo, anche se probabilmente sarete già a conoscenza di questo fatto se siete alla ricerca di una CPU per overclocking, è di assicurarvi di avere in dotazione un buon dissipatore PC gaming.