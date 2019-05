Miglior processore gaming: come e quale scegliere

Intel Core i5 9600K

Questo processore compatibile con socket LGA1151 è dotato di sei core, lavora ad una velocità di 3,7 GHz (fino a 4,6 GHz in Turbo) ed ha 9 MB di Smart Cache.

Se state cercando un processore d’ultima generazione davvero ottimo per videogiocare, in grado di rimanere rilevante anche per diversi anni a venire, ma non desiderate investire in un costoso i7 allora non accettate sostituti. L’architettura di Intel già di suo permette performance migliori nel gaming rispetto alla competizione (specialmente quando accompagnata da schede video di fascia alta).

Il punto di forza principale, però, è che per circa 60€ in più rispetto alla sua controparte non K questa CPU offre all’utente una validissima base per videogiocare senza mai far sentire in nessuna circostanza la necessità di dotarsi di “qualcosa in più”. Se il vostro intento è puramente videoludico e non prevedete necessità computazionali per editing e finalità analoghe, quindi, questo è il processore gaming che dovete prendere.