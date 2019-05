Poltrona gaming: come e quale scegliere

Poltrona gaming: quale comprare

Nonostante uno dei punti più importanti da tenere a mente quando si valuta che poltrona gaming oriented acquistare sia la comodità, non è questo l’aspetto essenziale da ponderare. Il vero punto chiave che bisogna analizzare è l’ergonomia. Ciò che distingue maggiormente una normalissima sedia dalla miglior poltrona gaming oriented per le proprie necessità, infatti, è l’attenzione alla postura. Una comune sedia reclinabile sarà meno ingombrante e potenzialmente può essere anche molto comoda, ma a livello di ergonomia rappresenta per forza di cose una soluzione peggiore.

La forma della sedia non è chiaramente l’unico elemento in gioco per determinare la bontà della postura. Altri aspetti determinanti sono il livello di imbottitura e la bontà dei materiali impiegati, dato che giocano entrambi un ruolo molto importante nel far mantenere tanto una postura corretta quanto un senso di comodità soddisfacente. Anche la presenza di poggia-gomiti imbottiti risulta un elemento critico per poter definire “da gaming” una poltrona, e l’inclusione di cuscini per la nuca e la zona lombare (per quanto non essenziali) è pur sempre qualcosa di positivo.

Se si è in cerca di sedie di fascia più alta, infine, gli aspetti essenziali da valutare (oltre alla qualità superiore dei materiali) riguardano la personalizzazione della seduta. La regolazione dello schienale indipendentemente dalla base e l’opzione di modificare la posizione dei poggia-gomiti, ad esempio, sono elementi chiave per i prodotti più high-end ed in alcuni casi sono presenti soluzioni ancor più peculiari, come la presenza di poggia-piedi. Ora che abbiamo stabilito le base è tempo di andare a vedere insieme quali sono le soluzioni che – a nostro avviso – sono le più facilmente consigliabili a livello di qualità/prezzo nel mercato attuale.