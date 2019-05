Pellicola Nintendo Switch: le migliori per proteggere lo schermo della console

Orzly pellicola Nintendo Switch

Orzly è un’azienda che abbiamo incontrato molto spesso parlando di accessori Nintendo Switch. L’azienda si fregia di svariati prodotti su licenza ufficiale della Grande N, e offre in questo caso una classica pellicola in vetro temperato che afferma sia in grado di resistere anche al graffio di un coltello. La confezione include panno in microfibra, spatola per l’applicazione, adesivi togli polvere e tamponi con alcool per consentire una perfetta pulizia dello schermo prima dell’applicazione.

Orzly pellicola Nintendo Switch: la nostra analisi

Le pellicole sono un componente essenziale che offre solo l’essenziale. Di conseguenza le considerazioni da fare riguardano direttamente la qualità, senza guardare a nessun tipo di extra o offerte aggiuntive.

La prima piacevole impressione per questo modello di Orzly è che l’installazione è rapida. La confezione include tutto il necessario per pulire per bene lo schermo prima dell’applicazione, incluso panno in microfibra e sticker per gli ultimi residui. La vera paura in queste situazioni è la formazione di bolle, un fattore estremamente difficile da correggere a livello di design del prodotto, e anche in questo caso si creano – molto facilmente, se si vuol fare una critica. È semplice però rimuoverle, sia utilizzando la spatolina inclusa che rimuovendo pian piano un lembo della pellicola già applicata per far fuoriuscire l’aria. E, parlando di rimozione, anche togliere la pellicola è un lavoro semplice che non lascia tracce sullo schermo.

La pellicola è lucida, e non impatta sui colori o sulla luminosità dello schermo. Il fattore touchscreen è un’altra considerazione, ma in seguito ai test non paiono esserci zone morte in cui si perda il tocco – ovviamente bisogna fare attenzione nell’applicare la pellicola, ed assicurarsi che faccia bene contatto.

Per quanto riguarda i test di resistenza, mi dichiaro molto soddisfatto. La pellicola è parecchio resistente, completamente immune a unghie e chiavi, e perfino facendo pressione con la punta di un paio di forbici non sembra subire scalfitture evidenti. Nel caso di danni o perdita di aderenza, la confezione include comunque due pellicole in modo da sostituire la prima una volta che si sia usurata in maniera notevole. Non c’è che dire: il prodotto soddisfa le aspettative pienamente, ed è anche più resistente di quanto mi aspettassi.