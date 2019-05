Conosco e seguo con attenzione il mercato dei notebook – dai classici laptop ai convertibili, passando anche per i 2-in-1. Provo con cura i vari modelli rilasciati dalle case produttrici, confrontando specifiche e prestazioni alla ricerca dei portatili migliori in circolazione.

Miglior notebook è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di un notebook. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere il miglior notebook per le tue specifiche esigenze.

L’universo dei notebook, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che si affaccia per la prima volta all’acquisto di un computer portatile. Oggi infatti esistono computer portatili di ogni forma e misura, pensati e realizzati per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze, categorizzandole ad esempio per la natura del computer portatile, quindi per le sue misure, per la sua leggerezza, per i suoi componenti oppure per il suo form-factor, ma anche per le destinazioni d’utilizzo che andrai a farne, andando dunque alla ricerca del miglior notebook da gaming, dei migliori notebook per lo studio, o ancora dei migliori notebook professionali. Tutte le guide appena citate (e molte altre) le troverai qui, nella nostra pagina raccoglitore che ti permetterà di avere una visione a 360° del vastissimo universo dei notebook, aiutandoti nell’acquisto in base alle tue necessità.

Per mettere a punto queste guide, infatti, nostra redazione ha esaminato uno ad uno i computer portatili dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, del miglior notebook sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Miglior notebook: per polliciaggio

La prima variabile che influenza la scelta di acquistare o meno un computer portale è sicuramente la dimensione del display. L’unità di misura comunemente utilizzata per determinare la grandezza dello schermo di un notebook è il pollice. Per questo motivo la prima categoria che abbiamo deciso di analizzare è proprio quella dei migliori notebook per polliciaggio. Hai delle preferenze in quanto a misure del display? Nessun problema: qui sotto trovi una serie di guide organizzata proprio per la misura dello schermo. Ce n’è per tutti i gusti!

Miglior notebook: per fascia di prezzo

Un’altra variabile molto importante che può influenzare la scelta su quale notebook comprare è sicuramente il prezzo. Tutti i brand, infatti, tendono a creare una gamma di prodotti il più vasta possibile in grado di coprire più fasce di prezzo. Abbiamo quindi creato una raccolta di articoli in modo da selezionare i migliori notebook per ogni esigenza di budget. Hai un budget limitato a disposizione? Niente paura: apri la guida che fa riferimento al tuo budget e troverai quanto più di meglio potrà offrirti il mercato in ottica notebook!

Computer portatili per tipologia

Il mercato dei notebook è molto vasto e composto da diverse tipologie di computer portatile. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito all’affermarsi di nuovi dispositivi: convertibili, ibridi e ultrabook sono alcuni esempi. Ma la scelta di quale computer portatile comprare può anche dipendere dall’ambito di utilizzo che ne vogliamo fare. Ecco perché all’interno di questa categoria abbiamo anche selezionato i migliori notebook per specifiche attività come ad esempio lo studio o la grafica. Che tu sia un professionista, uno studente o semplicemente un “fanatico” del bell’aspetto, qui sotto troverai di certo il computer portatile che fa al caso tuo.

Miglior notebook per brand: tutte le aziende principali

Vi siete trovati bene in passato con il portatile di uno specifico marchio e volete provare a replicare un acquisto basandovi appunto sulla nuova gamma di una specifica azienda? Ecco la nostra selezione di prodotti basati sul criterio dello specifico brand. Nota bene però: ogni guida specifica raccoglie solo i modelli su cui puntare e da acquistare effettivamente per ogni linea dell’azienda, e non tutti in assoluto. Nessun rischio quindi, come al solito. Solo il meglio per voi, ma selezionato per ogni brand su cui puntare.

Non solo Windows: spazio ad altri OS

La ricerca del miglior notebook non è necessariamente vincolata a Windows. Se, infatti, sei disposto a prendere in considerazione altre piattaforme, in questa sezione troverai delle guide all’acquisto pensate per consigliarti i computer portatili che montano un sistema operativo differente da quello di Microsoft.

Altre caratteristiche

All’interno di quest’ultima categoria abbiamo inserito delle guide all’acquisto su tutti quegli argomenti che non appartenevano alle precedenti categorie, ma che comunque possono essere utili per scegliere il miglior notebook per le proprie esigenze. Abbiamo infatti pensato di organizzare un paio di guide in base al chip del processore in dotazione, limitandoci ai modelli “top di gamma” Intel Core i5 e Intel Core i7. Se stai cercando il massimo dell’efficienza ti consigliamo di dare un’occhiata proprio a quest’ultimi articoli. C’è spazio anche per i notebook con display 4K, una delle novità più interessanti del settore, ma ancora in fase di sviluppo. Stai invece cercando un notebook leggero? Eccoti accontentato, con la nostra guida ai migliori notebook con peso inferiore agli 1,4 Kg. Manca qualcosa? Lasciaci un suggerimento sulle nostre pagine e lo prenderemo in considerazione!

Altri modi di cercare

Per comodità abbiamo racchiuso all’interno di questa sezione tutte le guide dedicate ad altre terminologie di ricerca, sinonime rispetto a quelli già elencati più su. Ovviamente rimane il concetto di selezione rigida: vi proponiamo solo i migliori prodotti per ogni categoria!

Per i videogiocatori

Se il principale utilizzo del computer portatile che stai cercando è giocare o se comunque sei alla ricerca di un notebook che possa garantirti delle buone prestazioni videoludiche, allora questa sezione è quella che devi necessariamente consultare.