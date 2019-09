Guida all'acquisto: i migliori notebook per lo studio

Miglior notebook per lo studio: quale comprare

Che siate prossimi alle iscrizioni ad una scuola secondaria di secondo grado (liceo, scuola tecnica e simili) oppure all’università, arriva per tutti il momento in cui l’acquisto di un notebook diventa praticamente indispensabile. Giovani propensi al mondo scientifico, umanistico o ingegneristico: se non disponete di un portatile vi manca uno strumento assolutamente fondamentale, in tandem con Internet, per lo studio. Se siete genitori e cercate il miglior notebook per lo studio di vostro figlio, il discorso cambia ovviamente molto poco. Qual è il miglior computer portatile per l’università?

L’acquisto di un computer è sempre un momento delicato: a prescindere dal budget a disposizione, si parla sempre di diverse centinaia (se non di migliaia) di euro. Nessuno vuole investire una cifra del genere per accorgersi pochi mesi dopo di aver fatto la scelta sbagliata. Quali sono dunque gli elementi da considerare per individuare il miglior notebook per lo studio?

Miglior notebook per utilizzo

La prima cosa da chiedersi è: questo computer riuscirà a far girare tutti i programmi di cui avrò bisogno nel corso degli anni? È fondamentale partire dalla scheda tecnica: soprattutto se il computer vi servirà per utilizzare dei software specifici, dovrete assicurarvi il modello che state considerando sia in grado di eseguirli senza problemi. La prima cosa da fare è dare un’occhiata ai requisiti di sistema del software in questione, confrontandoli con le specifiche tecniche del portatile.

In realtà, all’interno di questa guida al miglior notebook per lo studio abbiamo già fatto questo lavoro per voi: nei vari capitoli troverete laptop adatti ad essere utilizzati con i più comuni applicativi di un determinato ambito. Generalmente i software più pesanti sono quelli che devono elaborare modelli tridimensionali, utilizzati in architettura, ingegneria o design. In questo caso sarà necessario scegliere un PC dotato non solo di un ottimo processore e un certo quantitativo di RAM, ma anche di una scheda video di alto livello. Leggermente più modeste le prestazioni richieste per la programmazione. In questo caso potrete tranquillamente rinunciare alla GPU di fascia alta, risparmiando diverse centinaia di euro. Se poi il computer vi servirà essenzialmente per fare ricerche sul web, prendere appunti o consultare le slide, non sarà necessario puntare troppo in alto.

Per facilitarvi il compito abbiamo raccolto i modelli vari in tre classi, ovvero:

Performance di calcolo : per chi deve eseguire software di elaborazione (calcolo) molto pesanti, con processore e RAM di livello alto

: per chi deve eseguire software di elaborazione (calcolo) molto pesanti, con processore e RAM di livello alto Performance grafiche : per chi deve eseguire software con requisiti grafici alti, come la modellazione CAD, l’editing video e simili

: per chi deve eseguire software con requisiti grafici alti, come la modellazione CAD, l’editing video e simili Utilizzo base: per chi non ha necessità particolari, se non quella di avere un buon notebook

Le caratteristiche secondarie

Guardare esclusivamente alla scheda tecnica, intesa come combinazione di CPU + RAM + scheda video + memoria, è un po’ riduttivo. Oltretutto farlo non serve a trovare quello che è davvero il miglior notebook per lo studio per voi. Se bastasse scegliere sempre il portatile più performante basterebbe guardare ai laptop da gaming, in grado di affrontare senza esitazione qualsiasi task gli mettiate di fronte. Un computer del genere però è ingombrante (difficilmente riuscirete a tenerlo sui piccoli banchi delle aule di facoltà), pesa diversi chili ed è scomodo da portare in zaino o in borsa, specialmente sui mezzi pubblici. Per finire, il suo hardware consuma una discreta quantità di energia: vi ritrovereste dopo al massimo un paio d’ore a contendervi con gli altri studenti l’accesso alle rare prese presenti in classe. All’interno di questa guida non troverete i portatili più potenti per ogni fascia di prezzo, ma il miglior notebook per lo studio per ogni tipo di utilizzo.

Abbiamo considerato anche gli altri elementi che a nostro parere sono molto importanti in un portatile per l’università o per la scuola. Il primo criterio è leggerezza, perché nessuno vuole portare un mattone sulle spalle se esiste un modello più leggero che funziona ugualmente bene. Il secondo è invece l’autonomia, così che il vostro computer non vi lasci a piedi a metà giornata, se non ci sono prese disponibili nelle vicinanze. Abbiamo avuto un occhio di riguardo anche per i materiali e per la qualità costruttiva, in modo da proporvi portatili in grado di resistere anche ad un po’ di maltrattamenti. Infine, anche se come abbiamo detto non troverete sempre un hardware al top, ci siamo assicurati di scegliere modelli che siano almeno un po’ future-proof, ovvero che si mantengano funzionali e in grado di affiancarvi nel vostro percorso scolastico per molti anni a venire, senza diventare in breve obsoleti.

Budget

Ovviamente sappiamo che il budget è un problema rilevante, quindi abbiamo cercato tra le proposte dei produttori, quelle caratterizzate dal miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Se non trovate in questa guida il portatile ideale al prezzo che desiderate, non temete. Vi invitiamo infatti a consultare le nostre guide sui portatili direttamente nella nostra pagina raccoglitore dedicata al Miglior Notebook. Tenete però in considerazione che nella nostra selezione al miglior notebook per lo studio abbiamo scelto, per ognuna delle tre categorie, più modelli con prezzo differente. In tal modo andiamo incontro un po’ a tutti i budget, preservando però lo scopo della guida, ovvero scegliere il miglior notebook per lo studio. Iniziamo!